Mirovinski fondovi ostvarili rekordne prihode: "Stvar je u prilagođavanju strateške i taktičke lokacije"

Mirovinski fondovi u prošloj godini ostvarili su rekordne prihode. Na kraju 2025. godine pod upravljanjem su imali imovinu ukupne vrijednosti 26,5 milijardi eura.

Rezultate je predstavila Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima. U obveznom mirovinskom fondu povećao se i broj članova za otprilike 66 tisuća. Raslo je ulaganje i u dobrovoljni mirovinski fond, u njega je odlučilo ulagati gotovo pola milijuna građana, što je porast od gotovo 30 tisuća na godišnjoj razini.

"Jako mi je drago da raste. Nakon 2022., gdje je cijeli svijet bio negativan, mi smo u sljedeće 3 godine, dakle 2023., 2024. i 2025. ostvarili stvarno spektakularne rezultate gledajući brojeve", rekao je Kristijan Buk, predsjednik uprave AZ mirovinskog fonda.

"Uvijek je stvar u prilagođavanju strateške i taktičke lokacije, dakle da mi unaprijed odredimo koje klase imovine ćemo kupovati, jesu li to obveznice državne, korporativne obveznice, dionice, domaće ili strane, pravite equity fondove i nekretnine, i da kvalitetno izbalansiramo portfelj, da bi taj portfelj uz neki stupanj rizika u njemu, što je normalno, izbacio najbolje prinose za naše članove. I time se vodimo", dodao je.