Objavljene turističke brojke za prvih šest mjeseci: Iz ove tri zemlje došlo je manje gostiju

Hrvatsku je u prvih šest mjeseci posjetilo 7,5 milijuna turista, ostvarili su 29,2 milijuna noćenja, što je po 4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a pozitivan je bio i lipanj, čime se potvrdila kao poželjna i cjenovno konkurentna destinacija, izjavio je u srijedu ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Iznoseći prve podatke o fizičkom turističkom prometu na konferenciji za medije u Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ), Glavina je kazao da su s podacima za prvih šest mjeseci i lipanj "jako zadovoljni", tim više što je i cestovni promet porastao za 5 posto, zračni za 11 posto, a pomorski za 4 posto u odnosu na lani.

Na razini lipnja bilo je 9 posto više turista i 12 posto više noćenja, a važnim je Glavina ocijenio i porast financijskih pokazatelja u turizmu u prvom kvartalu ove godine, i kod fiskaliziranih računa i kod prihoda od stranih turista.

Jako dobrim smatra podatke i o 11-postotnom porastu i dolazaka i noćenja domaćih turista u prvih šest mjeseci, što po njemu pokazuje da raste životni standard.

"Do kraja lipnja ostvareno je oko 30 posto ukupnog godišnjeg turističkog prometa, a većina će se kao i prije ostvariti u srpnju i kolovozu. Tu želimo održiv rezultat, odnosno kada bi se ponovilo lanjsko ljeto s malim plusom ili minusom, to bi bilo na tom tragu", kazao je ministar i ponovio da u turizmu žele veći rast u predsezoni i postsezoni, što se u predsezoni i pokazalo.

Srpanj i kolovoz moguće kao lani

Za stanje rezervacija za srpanj i kolovoz i on i direktor HTZ-a Kristjan Staničić kazali su da je to "teško sada znati" jer da je prevladavajući trend "ultra last minute" rezerviranja i da sve ovisi od tržišta do tržišta.

"Prvi dio srpnja će biti nešto manjeg intenziteta, ali drugi dio bi mogao biti 'strahovito' dobar zbog pomicanja školskih praznika na nekim tržištima, ali vjerujemo da će kao i kolovoz biti bar kao lani", kazao je Staničić.

Na pitanje o cijenama u turizmu, pa i u maloprodaji te porastu inflacije, pri čemu su najviše rasle cijene usluga, ministar Glavina samo je odgovorio da im je "sada fokus na promociji, a ne na cijenama".

U usporedbi s konkurentskim zemljama, rekao je da vjeruje da će hrvatski turizam biti na tragu prosječnog rasta turizma u EU-u, do 5 posto u odnosu na lani ili barem kao lani.

Također vjeruje da će se na godišnjoj razini ponoviti rekordni prihodi od turizma, odnosno da će biti premašeno lanjskih 15 milijardi eura samo od stranih turista.

Strana tržišta gotovo sva u plusu, osim triju bližih

O stranim turistima direktor Staničić kazao je da su gotovo sva važnija tržišta u prvih šest mjeseci bila u plusu u odnosu na lani.

"Iz Njemačke imamo rast noćenja od 2 posto, iz Slovenije 5,1 posto, Austrije 3,5 posto, a veseli i da se u prvih deset tržišta s rastom noćenja od 13,4 posto nalazi i SAD. To nam pokazuje i da su naše dosadašnje kampanje i promocije dale rezultate i u prometu, te su po svim kanalima i na svim tržištima imale veliku praćenost i povećale vidljivost Hrvatske", izjavio je Staničić.

Najavio je da uskoro počinje i nova kampanja pod nazivom "Pomalo".

Od stranih tržišta među prvih deset su u prvih šest mjeseci još i Poljska, UK, Češka, BiH, Italija i Mađarska, od kojih su samo Poljska, Češka i Mađarska u minusu s noćenjima u odnosu na prošlu godinu.

Važnost strateških suradnji i oznake "Local Host / Vaš domaćin"

Važnim je Staničić u svemu ocijenio strateške suradnje s partnerima, touroperatorima i prijevoznicima, posebno zračnim, u što su ove godine uložili 3 milijuna eura, kao i suradnje s nekoliko specijaliziranih travel platformi i influenserima iz svijeta koji objavljuju brojne impresije na društvenim mrežama.

Podsjetio je i na nove dvije Michelinove zvjezdice ove godine za dva hrvatska restorana, kojih je sada ukupno 13, dodajući da je ta suradnja važna za razvoj i vidljivost gastronomske scene i ponude u zemlji.

Uvođenje oznake za obiteljski smještaj "Local Host / Vaš domaćin" označio je pravim projektom jer za to ima dosta zanimanja i dosad je dodijeljeno 2075 tih oznaka. "To znači da se i taj dio smještaja diže na višu razinu, a najviše ih je dano u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji", dodao je.

Na pitanja novinara o najavama novih investicija u uvalama na otoku Braču i drugdje na obali te planovima lokalnih zajednica i GUP-ova, kao i o radu inspekcija, Glavina je rekao da je upravo na lokalnoj razini da danim im novim zakonskim alatima utvrde koliki su im nosivi turistički kapaciteti s obzirom na komunalnu i drugu infrastrukturu i da treba pritom paziti i na zapošljavanje, kvalitetu života stanovnika i okoliš.

Rekao je da imaju dobru suradnju s Državnim inspektoratom, da su ove godine i pojačane inspekcije te da "iako je dojam da nema dovoljno nadzora, ipak ga ima".

O tome će se kao i o ostalim aktualnostima u turizmu razgovarati na predstojećem ovoljetnom sastanku nacionalnog Vijeća za razvoj turizma pod predsjedanjem premijera, najavio je zaključno Glavina.

