Ministar Anušić otkrio: "MORH će vojnicima sufinancirati stambene kredite"

Ministar obrane Ivan Anušić u intervjuu za časopis Hrvatski vojnik, povodom 35. obljetnice osnutka Hrvatske vojske, govorio je o konkretnim planovima za daljnji razvoj Oružanih snaga, ali i poboljšanje materijalnog statusa vojnika.

Anušić je rekao kako će MORH, nakon što se dovrše potrebne procedure, financijski pomagati vojnike pri kupovini nekretnine u smislu subvencioniranja rate kredita.

"Riječ je o sufinanciranju stambenog kredita pripadnika Oružanih snaga koji nemaju svoju nekretninu. Ministarstvo obrane sufinanciralo bi ratu kredita u određenom postotku", rekao je ministar Anušić. Taj potez smatra ključnim alatom za zadržavanje vojnika na tržištu rada.

Naglasio je kako je materijalni status pripadnika Hrvatske vojske već poboljšan povećanjem plaće u prosjeku za 40 posto.

Plan za dovršetak ophodnih brodova

Komentirao je i raskid suradnje s Brodosplitom koji je trebao isporučiti gotove ophodne brodove za Hrvatsku ratnu mornaricu.

"Iznos koji je MORH bio spreman prihvatiti bio je prilično različit od onoga što je očekivao Brodosplit. Mi na to nismo mogli pristati i bili smo prisiljeni tražiti povrat naših brodova i njihov upis u sustav MORH-a", kazao je Anušić.

Rješenje bi trebao biti novi projekt – nabava korveta za koje se tek treba odabrati izvođač. Plan je da novi izvođač zajedno s korvetama dovrši i tri sporna ophodna broda koje nije završio Brodosplit.

Osvrnuo se i na temeljnu vojnu obuku čija je prva generacija nedavno završila s usvajanjem osnovnih vojnih znanja. Kazao je kako je vrlo zadovoljan odazivom na TVO, ali i činjenicom da se ročnici od početka susreću s modernim oružjem.

"Razvijamo besposadne sustave jer se na takav način čuvaju vojnici. FPV dronove (first person view) već koristimo u obuci vojnika na temeljnom vojnom osposobljavanju", rekao je Anušić.

Ministar je u intervjuu za Hrvatski vojnik najavio i daljnji rad na uvođenju beneficiranog radnog staža za sve pripadnike HV-a.