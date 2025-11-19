Debeljak odgovorio Anušiću: "Nenamjerno je potvrdio ono što objašnjavamo već dvije godine"

Šef Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak odgovorio je ministru obrane Ivanu Anušiću koji je za Hrvatski radio izjavio da je brodogradilište raskinulo ugovor s MORH-om, ali je jasno dao do znanja da bi država to ionako učinila.

Dodao je kako je “podnošenje kaznenih prijava manevar kojim se pokušava prikazati da je Brodosplit oštećen, a realnost je potpuno drugačija”.

Jedan brod, OOB Umag, dovršen je i predan prema ugovoru iz 2014. godine. Preostala tri završena su tek 40–45 % i ostavljena za dodatno pregovaranje. Neovisni vještaci procijenili su da bi dovršetak stajao oko 32–34 milijuna eura, no Brodosplit je, kaže ministar, tražio 15–20 milijuna više.

Dodao je kako su preostala tri broda trenutačno u postupku pravnog osporavanja upisa vlasništva te da će MORH nastojati preuzeti brodove i dovršiti ih s drugim brodogradilištima.

Postoji i mogućnost da se njihova dovršetka poveže s većim projektom nabave dviju korveta.

Stigao je odgovor prvog čovjeka Brodosplita kojeg prenosimo u cijelosti:

"Brodogradilište Specijalnih Objekata d.o.o. (BSO) smatra potrebnim reagirati na današnje izjave ministra obrane Ivana Anušića, jer je ministar po prvi put iznio brojke koje potvrđuju činjenično stanje, ali ih je pritom prikazao samo djelomično, bez ključnih financijskih elemenata koje je MORH sam proizveo tijekom provedbe projekta.

Ministar je danas prvi put javno potvrdio da je trošak dovršetka brodova oko 30 milijuna eura. To je iznos koji BSO navodi od početka, a potvrđuju ga i neovisni vještaci. Zanimljivo je da ministar izjavljuje brojku od 32 do 34 milijuna eura, iako je utvrđeno da je realan trošak 30 milijuna. Može se zaključiti da se drugima može “velikodušno” dodati nekoliko milijuna eura više ako bi dovršetak preuzelo neko drugo brodogradilište. No činjenica ostaje jasna: trošak budućnosti nije sporan, a brojka koju je iznio ministar veća je od one koju navodi BSO.

Ono što ministar pritom potpuno izostavlja jest 21 do 22 milijuna eura MORH-ovih povijesnih obveza koje proizlaze iz ugovora. Taj izostavljeni dio predstavlja srž cijelog problema. Ministar govori isključivo o trošku budućnosti, ali ne i o nepodmirenom trošku prošlosti, iako oba dijela zajedno tvore jedinstvenu ugovornu cjelinu.

Radi jasnog razumijevanja, važno je razlikovati troškove budućnosti i troškove prošlosti. Troškovi budućnosti su sredstva potrebna od danas do dovršetka preostalih brodova. Troškovi prošlosti obuhvaćaju sredstva već uložena u prve dvije isporučene jedinice te u tri broda koja su danas dovršena između 50 i 80 posto, a za koja MORH nikada nije platio stvarne troškove.

U troškove prošlosti ulazi činjenica da je HBOR morao financirati projekt umjesto MORH-a, jer MORH u svom proračunu nije imao predviđena sredstva za četiri broda, nego samo za jedan. Je li riječ o pogrešci ili o namjernom tempu gradnje koji bi projekt razvukao na deset godina, ostaje na nadležnim tijelima da utvrde. BSO je istodobno plaćao kamate kako bi spriječio zaustavljanje gradnje.

Zbog dugotrajnih kašnjenja u plaćanju, nepotpisivanja zapisnika i blokada koje su trajale i do 384 dana, BSO je bio prisiljen financirati radove vlastitim sredstvima u iznosu od sedam milijuna eura. Da je MORH te obveze izvršavao na vrijeme, vrlo je vjerojatno da bi Brodosplit, unatoč ukrajinskoj krizi i gubitku financiranja iz VTB-a, uspio stabilizirati projekt polarnog kruzera bez dodatnih posljedica.

Ukupno, riječ je o 21 do 22 milijuna eura povijesnih obveza koje MORH do danas nije podmirio. U svojoj suštini, tih 21 do 22 milijuna eura predstavlja dug MORH-a nastao zbog ugovorene klizne skale i obveze usklađivanja cijena s rastom troškova, koju MORH deset godina nije plaćao. Dodatno, Vlada Republike Hrvatske je 30. rujna 2021. donijela Zaključak o ublažavanju poremećaja cijena građevinskog materijala i opreme, kojim je sve državne naručitelje, uključujući MORH, obvezala na primjenu korekcije cijena. Ta korekcija se u ovom projektu nikada nije provela, unatoč zakonskoj i ugovornoj obvezi.

Ti iznosi stoga nisu nikakvi „dodatni zahtjevi“, već izravna posljedica proračunskih rupa, odugovlačenja, neplaćanja i protuugovornih postupanja MORH-a. Važno je napomenuti i da je ministar Anušić osobno potpisao obvezu da će brodovi biti izgrađeni i plaćeni po ukupnoj cijeni koštanja, bez ijednog centa profita, ali i bez ijednog centa gubitka za BSO.

Ministar je danas, možda i nenamjerno, potvrdio upravo ono što BSO objašnjava već dvije godine. Govoreći da je BSO “tražio 15 do 20 milijuna više”, ministar je zapravo opisao upravo ono što iznosi stvarna povijesna obveza MORH-a: 12 milijuna eura HBOR-u, pripadajuće kamate i sedam milijuna eura financiranja BSO-a. Drugim riječima, ministar je javno potvrdio postojanje iznosa koji se dugoročnim neplaćanjem i neproračunavanjem nikada nije podmirio. To je matematički, proceduralno i ugovorno središte cijelog spora.

Ministar je također iznio i procjenu dovršetka brodova višu od one koju je predlagao BSO. Ministar navodi 32 do 34 milijuna eura, dok BSO navodi oko 30 milijuna, uz mogućnost dodatnih optimizacija kroz vlastitu nabavu, zbog čega bi taj iznos mogao biti i manji, što je BSO u pregovorima i ponudio. To znači da je BSO tražio manje nego što MORH danas javno navodi, što dodatno demantira tvrdnje da su zahtjevi BSO-a “neopravdani”.

Troškovi ovog projekta ne mogu se sagledavati samo kroz budućnost, a istodobno ignorirati prošlost koju je proizveo MORH. Također, treba podsjetiti da je MORH sam potpisao obvezu da će konačna cijena projekta biti definirana tako da BSO nema ni dobitka ni gubitka, dakle upravo onako kako je dogovoreno. Teško je razumljivo da se danas pokušava prikazati kao da takav dogovor i zakonska obveza nikada nisu postojali.

Posebno je zabrinjavajuća izjava pojedinaca da bi “HBOR trebao otpisati dug”. Takav način razmišljanja je ostatak jednog potpuno drugačijeg sustava upravljanja državom, koji pripada nekim prošlim vremenima, a ne modernom i odgovornom odnosu prema državnoj imovini i javnim projektima.

Danas je ministar potvrdio prvi dio istine: trošak dovršetka brodova iznosi oko 30 milijuna eura. Međutim, drugi dio istine ostaje prešućen: 21 do 22 milijuna eura MORH-ovih povijesnih obveza nastalih kroz deset godina povećanja troškova, proračunskih rupa, blokada i neplaćanja, uključujući i zakonsku obvezu korekcije cijena propisanu od strane Vlade Republike Hrvatske.

Dok god se ta činjenica ignorira, svaka rasprava o cijeni projekta ostaje nepotpuna i neiskrena.

BSO ostaje spreman završiti hrvatske brodove u hrvatskom brodogradilištu, uz jedini uvjet koji je razuman i pravedan: da se kompletni troškovi projekta sagledaju cjelovito, i budući i povijesni.

Na kraju, opraštamo ministru Anušiću na uvredama koje je posljednjih mjeseci iznosio u javnosti. Nećemo podizati tužbu za klevetu. Još jednom ga pozivamo da odblokira broj mobitela Tomislavu Debeljaku kojeg je blokirao prije 15ak dana, dođe u Brodosplit, sagleda činjenice na licu mjesta i odgovorno pristupi rješavanju problema. Ujedno ga još jednom molimo da javno objavi svu korespondenciju i sva vještačenja vezana uz projekt, kako bi se istina postavila u potpunosti transparentno", navodi se u priopćenju.