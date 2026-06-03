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SAD napao otok Qeshm, a Iran gađao Bahrein i Kuvajt: "Najžešći udar od primirja"

Piše Hina, 03. lipnja 2026. @ 06:21 komentari
Napad u Kuvajtu
Napad u Kuvajtu Foto: X screenshot
Sjedinjene Države i Iran razmijenili su udare u jednoj od najžešćih noći napada od početka primirja u travnju, čime su pregovori dovedeni na opasan teren nakon dana međusobnih optužbi i rastućih frustracija na svim stranama, piše CNN.
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