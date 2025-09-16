Obavijesti Foto Video Pretražite
Primorac o poskupljenjima, inflaciji, proračunu...: "To su sulude teze i nije točno. A inflacije se ne bojim". Komentirao i smjene u poreznom USKOK-u

Piše DNEVNIK.hr, 16. rujna 2025. @ 19:57 komentari
Sabina Tandara Knezović i Marko Primorac - 5
Sabina Tandara Knezović i Marko Primorac - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Hoće li s većim računima za energente doći i do većih cijena hrane i pića? Do kad će ostati zamrznute cijene 70 proizvoda te priprema li nam Vlada nove poreze, neke su od tema o kojima je govorio ministar Marko Primorac gostujući u Dnevniku Nove TV.
