Primorac o poskupljenjima, inflaciji, proračunu...: "To su sulude teze i nije točno. A inflacije se ne bojim". Komentirao i smjene u poreznom USKOK-u

Ministar financija Marko Primorac nakon novih mjera Vlade i smanjenja subvencija na energente sumnja da će porast cijene struje i plina koje nas čekaju uzrokovati i lančani porast cijena kako je znalo biti prije.

"To ovisi prije svega o onima koji formiraju maloprodajne cijene. Međutim, ono što možemo istaknuti je da je Vlada kroz zamrzavanje košarice proizvoda, za koje se smatra da čine najveći dio košarice, upravo uspjela zadržati cijene na onim razinama za koje je smatrala da su prihvatljive za građane. Odnosno, spriječila je da uslijed rasta drugih inputa cijene proizvoda rastu", kazao je ministar Primorac u razgovoru sa Sabinom Tandarom Knezović u Dnevniku Nove TV te najavio da će njegov kolega Ante Šušnjar i dalje pratiti cijenu te košarice i po potrebi spuštati ili dizati cijene.

No, ovim mjerama unatoč inflacija divlja, a ministar kaže da je to "samo agregatni broj koji pokazuje opći porast cijena". Odnosno, tu su sadržani i luksuzni proizvodi i luksuzna roba, pa se onda i njihov porast uvrštava u inflaciju.

"Ako ciljanim mjerama podignete dohodak onih najugroženijih, subvencijom energenata i zamrznutom košaricom proizvoda, onda ste za tu skupinu uspjeli ublažiti udar", smatra ministar.

Na napade oporbe oko gotovo najveće inflacije u Europi, Primorac kaže da nije bilo dosadašnjih paketa mjera, situacija bi bila još i gora. Na teze oporbe da Vladi odgovara inflacija jer fino puni proračun, ministar kaže da je to suludo.

"Kada bi država ostvarivala suficit na razini opće države, onda bi to značilo da nama odgovara inflacija, da mi punimo proračun, spremamo novce sa strane i ne znam što s njima radimo. Međutim, deficit opće države raste, što znači da sa svim svojim mjerama – povećanjem socijalnih davanja, inkluzivni dodatak, osobni asistenti, niz mjera u socijali, dječji doplatak, plaće – jednostavno su u većem broju porasle nego je to bila inflacija", kaže Primorac.

Na pitanje ministru je li ga strah i cijena i inflacije, on kaže da nije te dodaje kako inflacija od 3,8 posto nije toliko strašna, ali nije niti ugodna za one najugroženije. Podsjetio je i na baltičke države, gdje je inflacija išla i do 20 posto.

Na primjedbu da je inflacija u Hrvatkoj jedna od najvećih, ministar kaže da je i naš gospodarski rast jedan od najvećih i da je to cijena tog rasta.

"Ako imate nekoliko puta već rast, onda naravno i potrošnja i potražnja za dobrima i uslugama je veća, i u skladu s tim su povećane cijene zbog povećane potražnje", kaže ministar i dodaje da su plaće i naknade rasle brže od inflacije.

Ministar Primorac pridružio se premijeru Plenkoviću u kritici Hrvatske narodne banke, pa je pobrojao što bi tamo još mogli učiniti za stabilizaciju cijena.

Kad je riječ o porezima, novih poreza neće biti, a na pitanje hoće li biti smanjenja poreza, ministar je rekao da su pred njima kompleksne reforme poreznog sustava zbog kojih neće biti smanjivanja samih poreza, čak ni za umirovljenike, ali od iduće godine obećava da će biti intervencija u porez na dohodak.

Za kraj rujna ministar Primorac najavio je rebalans proračuna, ali nije otkrio gdje će se rezati.

"Porezni Uskok jedan je od brojnih sektora u Ministarstvu financija. Gospodin Matković, koji je bio na čelu tog odjela, napunio je dob za odlazak u mirovinu. I smatrali smo da trebamo dugoročnije rješenje. Na to mjesto je došla pročelnica za nadzor tog istog odjela, Silvana Marić Zovko, potpuno adekvatna osoba", smatra Primorac.

Na pitanja o češljanju Geodezije i je li to utjecalo na ove smjene, ministar kaže da se malo sve oko poreznog Uskoka mistificira.