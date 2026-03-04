Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NEMA NAM RAVNIH

MVEP objavilo nove informacije o evakuaciji Hrvata: "Jedini smo u EU koji koriste nacionale zrakoplove"

Piše DNEVNIK.hr, 04. ožujka 2026. @ 19:38 komentari
Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Foto: Lucija Ocko/Cropix
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) izdalo je priopćenje za javnost s informacijama o tome što je do sada podzeto oko evakuacije hrvatskih državljana s Bliskog istoka, te što se još planira.
Najčitanije
  1. Srđan Mlađan na sudu
    Sisački monstrum

    Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
  2. Kaos na Bliskom istoku u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
  3. Ilustracija
    dramatična operacija

    Vojni dron presreo slovenski zrakoplov
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Hrvatska avionima Croatia Airlinesa organizira repatrijaciju hrvatskih državljana iz UAE-a i Omana
NEMA NAM RAVNIH
MVEP objavilo nove informacije o evakuaciji Hrvata: "Jedini smo u EU koji koriste nacionale zrakoplove"
Neven Roginić o situaciji na Bliskom istoku
Za Dnevnik Nove TV
Hrvat koji živi u Dubaiju otkrio kako izgleda situacija na terenu: "Ovo stvarno nitko nije očekivao"
Putin sugerirao da bi Rusija mogla odmah obustaviti plin Europi
CRNO ZLATO
Putin: "Možda bi nam bilo isplativije odmah prestati opskrbljivati europsko tržište"
Profesor poslao dramatično upozorenje: "Bombe mogu ujediniti Iran"
OSUĐENO NA NEUSPJEH
Ugledni profesor i stručnjak za zračno ratovanje upozorava: "Trump je upao u zamku 'pametnih' bombi"
MINGO: Prijava MOL-a i Slovnafta EK pokazuje ozbiljnu nedosljednost prema RH
"NERAZUMNA NERVOZA"
Ministarstvo reagiralo na MOL-ovu prijavu Janafa: "Ovo razotkriva njihove stvarne ciljeve"
Policija u stanu u Parizu otkrila horor scenu
Užas u Parizu
Danima se nije javljao obitelji, a onda policija otkrila scenu iz horora: "Izgledalo je kao film"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
Suđenje Srđanu Mlađanu
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
dramatična operacija
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
Tri američka zrakoplova F-15E nisu srušili Patrioti, već jedan kuvajtski F/A-18 Hornet
Što se doista dogodilo iznad Kuvajta?
Tri američka zrakoplova F-15E nisu srušili Patrioti, već jedan kuvajtski F/A-18 Hornet
Sanchez: "Trump ne može igrati ruski rulet sa sudbinama milijuna ljudi"
Sanchez ne popušta
Trumpu stigla nova oštra poruka: "Ne možete igrati ruski rulet sa sudbinom milijuna ljudi"
Iran je izgradio podzemne baze u planinama na velikim dubinama
Planine čuvaju tajnu
Izgradili "raketne gradove": Što je skriveno 500 metara ispod Irana?
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana 8
Što se dosad zna?
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati 8
Ne boje se
Madrid je odgovorio Trumpu i poručio da se trgovinski odnosi ne mogu prekidati
Suđenje Srđanu Mlađanu 7
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan 4
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
Nastavljeno suđenje Mariju Banožiću 4
Tri godine bez presude
Novi manevar Banožićeve odvjetnice: Podnijeli kaznenu prijavu protiv svjedoka, službenika i dužnosnika iz slučaja
Fuchs: "Nedopustivo je djelovanje zastupnice Kekin u školama, šaljemo inspekciju" 3
Jasna poruka
Fuchs: "Nedopustivo je djelovanje zastupnice Kekin u školama, šaljemo inspekciju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Suđenje Srđanu Mlađanu
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
dramatična operacija
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Gdje je danas Danny Nucci iz "Titanica"?
jako se promijenio
Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Fascinantni rezultati nove studije
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
zabava
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Jao…
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
Dosjetljivo
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Situacija eskalirala
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
NAJVIŠE GUBI ON
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
tv
Crno more: Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
CRNO MORE
Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
U dobru i zlu: Uzalud ga je molio - nije imao milosti
U DOBRU I ZLU
Uzalud ga je molio - nije imao milosti
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
putovanja
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
Idemo na jug...
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Dizelaši propisanih dimenzija
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
lifestyle
Severina: Jednostavna, a moćna kombinacija za nastup povodom Dana žena
NAJVEĆA KULERICA
Severina ponovno briljira u kombinaciji koja uvijek prolazi - jednostavna je, a tako moćna
Adriana Ćaleta-Car: Proljetne traperice koje podižu svaki izdanje
ODLIČNO IZDANJE
Ako želite traperice koju su stvorene za proljeće, pogledajte izbor Adriane Ćaleta-Car
Recept za kolač s makom na čaše
Može!
Kolač s makom na čaše: Trebat će vam pet minuta za pripremu, a ne trebate ni mikser ni vagu
sve
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Jao…
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene