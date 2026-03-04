MVEP objavilo nove informacije o evakuaciji Hrvata: "Jedini smo u EU koji koriste nacionale zrakoplove"

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) s kapacitetom od 149 mjesta za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Očekivano polijetanje navedenog zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu. Ističemo kako je Republika Hrvatska jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova za potrebe repatrijacije svojih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nastavno na navedeno, planirana su dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Očekivano polijetanje navedenih zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu. Detaljnije informacije o navedenim letovima komunicirat će se sutra u prijepodnevnim satima. Uz to, napominjemo kako su navedeni charter letovi iz Dubaija za Zagreb predviđeni i za sljedeći dan, točnije za petak, 6. ožujka 2026. godine, s istim kapacitetom od 340 mjesta.

Dodatno, Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi (Katar) osiguralo je 30 mjesta za hrvatske državljane na sutrašnjem letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč.

Nadalje, sutra će biti završena repatrijacija svih hrvatskih državljana koji su zatražili repatrijaciju iz Sultanata Oman. Naime, bit će evakuirano preostalih 19 hrvatskih državljana letom austrijskog avioprijevoznika za Beč.

Podsjećamo, Republika Hrvatska već je uspješno provela niz evakuacijskih aktivnosti. U potpunosti su evakuirani svi oni hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u kontaktu su s avioprijevoznicima te kontinuirano radimo na pronalasku optimalnih opcija repatrijacije naših državljana.

MVEP RH poziva zainteresirane da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

Sutra u prijepodnevnim satima uslijedit će nove informacije.

Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske za navedene letove:

Ujedinjeni Arapski Emirati

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u UAE i zainteresirani su za evakuaciju s najavljenim letovima pozivaju se žurno javiti na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostaviti sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:

ime i prezime

datum i mjesto rođenja

broj putovnice

datum isteka putovnice

broj mobilnog telefona

trenutačnu lokaciju (grad/emirat)

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Katar i Oman

Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr