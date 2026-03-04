MVEP objavilo nove informacije o evakuaciji Hrvata: "Jedini smo u EU koji koriste nacionale zrakoplove"

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) s kapacitetom od 149 mjesta za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
dramatična operacija
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
Očekivano polijetanje navedenog zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu. Ističemo kako je Republika Hrvatska jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova za potrebe repatrijacije svojih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Nastavno na navedeno, planirana su dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Očekivano polijetanje navedenih zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu. Detaljnije informacije o navedenim letovima komunicirat će se sutra u prijepodnevnim satima. Uz to, napominjemo kako su navedeni charter letovi iz Dubaija za Zagreb predviđeni i za sljedeći dan, točnije za petak, 6. ožujka 2026. godine, s istim kapacitetom od 340 mjesta.
Dodatno, Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi (Katar) osiguralo je 30 mjesta za hrvatske državljane na sutrašnjem letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč.
Nadalje, sutra će biti završena repatrijacija svih hrvatskih državljana koji su zatražili repatrijaciju iz Sultanata Oman. Naime, bit će evakuirano preostalih 19 hrvatskih državljana letom austrijskog avioprijevoznika za Beč.
Podsjećamo, Republika Hrvatska već je uspješno provela niz evakuacijskih aktivnosti. U potpunosti su evakuirani svi oni hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u kontaktu su s avioprijevoznicima te kontinuirano radimo na pronalasku optimalnih opcija repatrijacije naših državljana.
MVEP RH poziva zainteresirane da se što prije jave, pri čemu će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.
Sutra u prijepodnevnim satima uslijedit će nove informacije.
Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske za navedene letove:
Ujedinjeni Arapski Emirati
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju
NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u UAE i zainteresirani su za evakuaciju s najavljenim letovima pozivaju se žurno javiti na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostaviti sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:
- ime i prezime
- datum i mjesto rođenja
- broj putovnice
- datum isteka putovnice
- broj mobilnog telefona
- trenutačnu lokaciju (grad/emirat)
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr
Katar i Oman
Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
E-mail: croemb.doha@mvep.hr
Bahrein i Kuvajt
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: 00965 253 88 705
E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr
Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
E-mail: crocons.cairo@mvep.hr
E-mail: croemb.cairo@mvep.hr
Irak
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)
Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081
E-mail: crobagdad@mvep.hr
Iran
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: +98 21 22705090
E-mail: iran@mvep.hr
Izrael
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
E-mail: croemb.israel@mvep.hr
Turska
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)
Dežurni telefon: +90 533 303 4882
E-mail: ankara@mvep.hr
Cipar
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)
Dežurni telefon: 0030 693 657 2421
E-mail: crocons.athens@mvep.hr