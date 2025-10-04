Milanović: "Vremena su mutna i olovna"

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović rekao je u subotu da Rakitje 1991. godine ulazi u mentalnu i duhovnu mapu hrvatskog naroda kao neka vrsta "male hrvatske Sparte", a oni koji su odatle kretali su "mali hrvatski Spartanci".

"Dobili ste rat u uvjetima i okolnostima koje su bile nemoguće", rekao je Milanović u Rakitju na obilježavanju 35. obljetnice osnivanja Jedinice za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova – Rakitje.

Podsjetio je na teške okolnosti u kojima se 1991. godine našla Hrvatska. Dogodilo se da su hrvatski narod i nacija gurnuti u situaciju da se moraju braniti sami i da uopće ne znaju što će biti sutra. Uz to, Hrvatska nije mogla računati ni na čiju pomoć, pa ni na onakvu kakvu su od NATO-a dobili Albanci na Kosovu deset godina kasnije.

Stoga se pripadnike te jedinice iz Rakitja naoružavalo kako se znalo i moglo - u pravilu ilegalno sa stajališta međunarodnog prava ali jedino moguće, sa stajališta hrvatskog nacionalnog interesa i pitanja opstanka.

Istaknuo je da je u to vrijeme trebalo izgraditi vojsku i diplomaciju, pri čemu je vojska puno teža stvar.

Milanović je istaknuo da nam danas nesreća ne prijeti i nije direktna, ali su vremena "mutna i olovna". Smatra da su u Europi na čelnim mjestima ljudi manjih kapaciteta nego što su bili 1991. iako ni te godine za Hrvatsku nisu imali nikakvog razumijevanja.

"Priznanje ne smatram razumijevanjem. To je bilo naše pravo. Kao što je nekih država pa i Palestine da ih se prizna", poručio je.

Medved: Ponosan sam što sam bio jedan od Tigrova!

Na svečanosti u Rakitju bio je i Tomo Medved, premijerov izaslanik, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, koji se prije 35 godina i sam postrojio u Rakitju.

Ponosan sam što sam bio jedan od pripadnika Tigrova, kazao je i podsjetio da je baza u Rakitju bila jezgra ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrova ali i Hrvatske vojske.

"U tom neizvjesnom vremenu kao istinski domoljubi pokazali smo hrabrost i odvažnost, spremnost kada je to bilo najpotrebnije. Činili smo to po cijenu vlastitih života, a vlastite živote na oltar Domovine položili su mnogi naši prijatelji. Njima i njihovim obiteljima vječno smo zahvalni", naglasio je.

Čestitajući svim Tigrovima 35. rođendan, Medved je u izjavi novinarima, istakao da su u to vrijeme spriječili najavljene pokušaja vojnog udara na novoizabranu hrvatsku vlast te su bili jedina formacija koja je bila kadra zaustaviti nasrtaj agresora na Hrvatsku u to zahtjevno, iznimno složeno i teško vrijeme.

Predsjednik Udruge Tigar 90/91 Rakitje Petar Bajan izrazio je nadu da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Rakitje uvrstiti na popis važnih mjesta Domovinskog rata, a Ministarstvo graditeljstva ubrzo izdati dozvole i dati suglasnost za nastavak izgradnje pomoćnog objekta i objekta za stalni smještaj hrvatskih branitelja.

Odlikovani: Dogančić, Bago, Biočić i Jerković

Na svečanosti je Redom Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu odlikovan Marko Dogančić, Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu odlikovani su Ivan Bago, Ivan Biočić te Renato Angelo Jerković.

Uz pripadnike Tigrova i obitelji poginulih pripadnika te postrojbe, na svečanosti u Rakitju bili su i izaslanici predsjednika Sabora i ministara unutarnjih poslova i obrane Ante Deur, Nikola Milina i pukovnik Siniša Jurković, savjetnik predsjednika RH za veterane Domovinskog rata umirovljeni general Marijan Mareković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.