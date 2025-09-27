Milanović otkrio što bi zaželio od zlatne ribice: "Za svoju zemlju bih poželio..."

"U današnjem svijetu punom sukoba i nejasnoća, u olujnom vremenu svjetske politike trebamo ploviti mirno, razborito, s jasnom vizijom i ne isticati se previše. Ali, isto tako moramo se pripremiti i prilagoditi novom okruženju, novim izazovima — gospodarskim, migracijskim i svim ostalima. Ja bih ih radije nazvao izazovima nego prijetnjama jer to jednostavno jest tako", poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović u petak navečer u St. Paulu članovima hrvatske zajednice koja živi i radi u saveznoj državi Minnesoti.



"Mi u Hrvatskoj preopterećeni smo poviješću. Imali smo dovoljno povijesti i sada nam trebaju desetljeća mira i predvidljivosti. Kad bih dobio priliku od zlatne ribice tražiti da mi ispuni jednu želju, za svoju zemlju bih poželio predvidljivost i dosadu u narednih deset, dvadeset, trideset godina", dodao je predsjednik Milanović govoreći o aktualnoj situaciji u svijetu.

Predsjednik Zoran Milanović sastao se s predstavnicima Hrvata u Minnesoti. - 1 Foto: Ured predsjednika RH

Svoj posjet Hrvatima Minnesote predsjednik Milanović doživio je, kako je kazao, posebno emotivno, pogotovo što je nakon predsjednika Tuđmana prvi hrvatski predsjednik koji ih je posjetio.

"Jedna od povlastica u životu svakog hrvatskog državnika, bio on predsjednik Vlade ili predsjednik Republike, jest mogućnost da posjećuje ovakva mjesta. I to u meni izaziva snažne emocije", rekao je predsjednik Milanović dodavši da je širom svijeta obišao brojne hrvatske klubove, zdanja i institucije koje su nastajala desetljećima i stoljećima, ali da njegov posao "ne bi bio potpun da nisam došao i ovdje".

"Dijeli nas beskonačan ocean. Vaši su preci otišli u potragu za prilikom, srećom, novim životom. A kada gledam vas, kroz vas vidim i osjećam duhove i slike svojih predaka koji su isto tako mogli odlučiti krenuti istim putem prije nekoliko desetljeća ili dva stoljeća, ali nisu iz nekog razloga. Oni su živjeli, podnosili i izdržavali prilično težak život u staroj domovini", rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju potomcima Hrvata u Minnesoti te je podsjetio i na veličinu i značaj pokojnog guvernera Minnesote Rudija Prpića koji je također bio Hrvat.

Predsjednik Milanović sastao se s hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima u petak navečer u Hrvatskom domu – Croatian Hallu, središte društvenog života Hrvata u Minnesoti od 1919. godine. U Minnesoti živi približno 10.000 osoba hrvatskog podrijetla. Iako brojčano jedna od manjih u SAD-u, ova hrvatska zajednica izrazito je aktivna, ponosna i čvrsto povezana sa svojim nasljeđem.



Hrvati su u Minnesoti od 1993. godine okupljeni u Hrvatskom kulturnom društvu Minnesote, službenoj neprofitnoj organizaciji koja čuva i promiče hrvatsku kulturu, jezik i tradiciju te njeguje osjećaj zajedništva među hrvatskim Amerikancima i prijateljima Hrvatske. Društvo okuplja više od 200 aktivnih članova koji redovito sudjeluju u kulturnim i društvenim aktivnostima.



Uoči susreta s potomcima Hrvata u Minnesoti predsjednik Milanović obišao je u Arden Hillsu sjedište 34. pješačke divizije "Red Bull" i susreo se sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote general-bojnikom Shawnom P. Mankeom.

