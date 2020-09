U Kusonjama pokraj Pakraca na blagdan Male Gospe na zvjerski način ubijeno je 20 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. bjelovarske brigade ZNG-a. Upravo je ta "A" satnija 1. bojne 105. bjelovarske brigade ZNG-a stigla u pomoć obrani Pakraca sa zadatkom da izvide stanje na bojišnici pa su improviziranim oklopnim transporterom otišli u izviđanje, među ostalim i u Kusonje.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je u utorak na komemoraciji u povodu obilježavanja 29. godišnjice pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama da je Hrvatska u Domovinskom ratu pokazala velikodušnost.

"Bilo je grešaka, ali velikodušno oprostiti i donijeti Zakon o amnestiji, dakle nekažnjavanju, oprostu svih onih koji su sudjelovali u pobuni protiv Hrvatske, a nisu počinili ratne zločine. To je veliki broj ljudi", rekao je Milanović.

To, kaže, napominje zbog paradoksa. "Ti ljudi su došli praktički u zasjedu, tu su opkoljeni, mučeni i ubijeni. Prema zakonu o amnestiji, oni koji su pucali su obuhvaćeni amnestijom, oni koji su mučili nisu. To je jako velikodušno, to ne radi svatko", rekao je, istaknuvši da je događaj u Kusonjama jedan od prvih traumatičnih događaja te vrste u našem ratu te da je tu počeo onaj pravi rat.

Dodao je da smo kao država pokazali veliku velikodušnost i da se to uzima zdravo za gotovo, kao nešto normalno.

"Taj oprost i ta odluka da se ne proganja najveći dio onih koji su digli oružje na hrvatsku državu, to ne može svatko. To nije pozicija sile, ta je pozicija slabija, ali moralno jača i zato je moralna snaga ovog mjesta ono što će buduće generacije hrvatskih ljudi, vojnika, policajaca uvijek podsjećati da je ovu zemlju, našu Hrvatsku spasio i omogućio vrlo mali broj ljudi s oružjem u rukama. Tu je cijena uvijek visoka i to uvijek treba ponavljati i znati", poručio je.

Netko će na to biti ponosan, kao ja i kao većina ljudi, a netko treba to shvatiti kao činjenicu.

Rekao je i da "organi gonjenja" za vrijeme njegovog mandata, kao niti sadašnjeg premijera Andreja Plenkovića ne prelaze preko toga olako, međutim "neke stvari je teško ili nemoguće utvrditi nakon toliko godina".

"Valjda netko ne misli da bi hrvatski pravosudni organi štitili počinitelja ovih zločina, oni to ne rade, prošlo je puno vremena i ova Vlada će u onoj mjeri u kojoj može, učiniti sve što može i treba se nadati da će u tome biti uspješna", zaključio je.

Današnjoj obljetnici prisustvovao je uz predsjednika Milanovića i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predstavnici županija Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske kao i predstavnici gradova Pakraca i Bjelovara.

U Kusonjama pokraj Pakraca na blagdan Male Gospe na zvjerski način ubijeno je 20 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. bjelovarske brigade ZNG-a. Upravo je ta "A" satnija 1. bojne 105. bjelovarske brigade ZNG-a stigla u pomoć obrani Pakraca sa zadatkom da izvide stanje na bojišnici pa su improviziranim oklopnim transporterom otišli u izviđanje, među ostalim i u Kusonje.

Zarobljene članove brigade bili su zarobljeni, mučeni i na kraju nemilosrdno ubijeni.

Tijekom druge godišnjice obilježavanja tog događaja na istom je mjestu podmetnuta bomba koja je usmrtila još trojicu hrvatskih vojnika.