Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku udružili su snage i otvorili vrata svim ljubiteljima znanosti. Posjetitelji su sa zanimanjem otkrivali tajne znanosti i obilazili laboratorije, a zajedno s njima i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Ako je suditi po viđenom, znanstvena avantura predsjedniku se jako svidjela.

"Ja sam bio ok iz matematike. Imao sam uvijek 5, ali nije me ništa više od toga zanimalo. I onda mi je uvaljala te časopise i natjerala me, nije me natjerala, nagovorila me, da budem u ekipi za općinsko natjecanje u kojem sam na kraju bio predzadnji", prisjetio se uz osmijeh predsjednik Zoran Milanović.

"Biti tamo je već nešto, ali mene je tada puno više zanimalo, u tim tjednima i mjesecima, kako surađivati s nastavnikom tjelesnog da me nauči neke atletske discipline, da bih nadoknadio svoju insuficijentnost u masi i visini tada", prisjetio se svojih školskih dana.