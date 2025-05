Uzeo avans za stolariju, a onda zatvorio firmu i nikom se ne javlja! Ljudi su očajni: "Imamo daske na prozorima, misliš da sanjaš"

Pedesetak ljudi i svota od 190.000 eura te "poduzetnik" koji se ne javlja. Prijavili su ga policiji i nadaju se čudu premda su više - manje pomireni s time da svoj novac vrlo vjerojatno nikada neće vidjeti. No, žele upozoriti druge.

Umirovljenica Gordana Keča, čija je mirovina 505 eura, ostala je bez 2500 eura. Četveročlana obitelj iz Pule koja renovira kuću uplatila je 8000 eura.

"Imam dvoje male djece. Mi smo se trebali preseliti. Sad svi radovi doslovno njega čekaju, sve stoji i čeka stolariju", kaže Igor Dugandžić.

Gordana Salihović iz Opatije jedna je od rijetkih koja je prozore dobila, uplatila 9000 eura, ali ne samo za prozore već i za vrata i grilje. Više od dvije godine naganja se s tvrtkom S&B profil i vlasnikom Borisom Tudićem. Prozore je čekala dva i pol mjeseca, prozorske klupice sedam mjeseci, panele za vrata i grilje nikad nije dočekala.

Šesteročlana obitelj iz Otočca ima daske umjesto prozora, a dali su 4000 eura. Imaju četvero djece. "Troje školaraca, najmlađa u vrtić ide. Super, mi nalazimo novce na cesti, možemo Tudića financirati", kažu Devčići.

Ovi ljudi koji su stali pred kamere Provjerenog predstavljaju više od njih 50 koji su svi redom istoj tvrtki uplaćivali novac za stolariju. Neki 60, 70, 80 posto ukupne cijene, a neki i cijeli iznos, a ostali su i bez novca i bez prozora. Ukupno oko 190.000 eura, nečije ušteđevine i kredita.

"I ono, ne vjeruješ. U toj grupi sve čitaš koliko su ljudi oštećeni, pa i veći iznosi su u pitanju. Sve ne vjeruješ, sve misliš da sanjaš. Da se netko tako igra drugim ljudima", govore Igor i Marela Devčić.

Boris Tudić od čije su tvrtke naručili stolariju izvlačio se na bolest, smrtni slučaj, pa godišnji, pa da je on profesionalna žrtva…

U 2024. i 2025. godini većina mu je oštećenih uplatila novac na račun tvrtke, narudžbe su stizale iz cijele Hrvatske. I svi su poučeni prijašnjim primjerima sve provjeravali. I sve je djelovalo kako treba, ali čim je došao rok za ugradnju, sve je krenulo nizbrdo.

"Nemojte me maltretirati! Bolestan sam"

Provjereno je dobilo vlasnika na telefon. Za svoju propast okrivljuje objavu na društvenim mrežama iz siječnja nezadovoljnog kupca. Tamo ih se, naime, javilo još mnogo.

"Supruga je preminula. Od tog šoka se nismo mogli oporaviti, a pokušali smo. Ja sam prebolestan da bih mogao dalje raditi. Odradio sam koliko sam mogao, pokušavali smo, nije išlo i firma je zatvorena. A gospodin *** je sa svojom harangom i svojim izjavama, pokvarenim i podlim, na žalost uzrokovao ogromne gubitke. Izgubili smo više od 150.000 eura mjesečno jer nitko s nama nije htio raditi. I molim vas, to je to. Kraj priče", brani se Boris Tudić (S&B Profil).

"A zašto ljudi to ne znaju? Zašto vaši kupci to ne znaju?"

"Ma kako ne znaju svi?"

"Pa nikome se ne javljate na telefon."

"Pa ne javljam se jer sam bolestan! I molim vas, nemojte me više maltretirati'. Imaju svi odvjetnike, Županijski sud radi svoje. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo. 15 godina poštenog, krvavog rada je otišlo u vjetar. Zahvaljujući situaciji koja nam se dogodila."

No, većina od 50 prevarenih uplatili su mu novac u 2024 godini. i poslove nije obavio, dakle prije negativne recenzije na društvenim mrežama na koju se poziva. Nikome od kupaca nije rekao da su prestali raditi.

Svi oni stupili su u kontakt s tvrtkom iz Brčkog koja je izrađivala prozore. Uvjerili se da postoje u narudžbama, ali da nikada nisu potvrđene pa se svi pitaju gdje je novac?

