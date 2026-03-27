Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kada bi trebalo prestati nevrijeme: "Postoji opasnost, građani moraju biti oprezni"

Olujno nevrijeme zahvatilo je velike dijelove zemlje uzrokojući brojne teškoće pa se svi pitaju kada bi trebalo doći do stabiliziranja vremena i prestanka kaotične situacije.

"Snažan vjetar danas će i dalje puhati na zagrebačkom području. Trebao bi malo slabjeti tijekom popodneva i prema večeri, ali ne toliko da bismo mogli kazati kako se građani bezbrižno mogu kretati. Dakle, do kraja dana bolje da ne izlaze ukoliko ne moraju", naglasio je Darijo Brzoja, meteorolog Dnevnika Nove TV, te dodao:

"Sutra će vjetar oslabjeti pa bi crveno upozorenje trebalo prijeći u narančasto. No, opasnost će i dalje postojati s obzirom da su ovi snažni vjetrovi oštetili dosta infrastrukture i stabala pa postoji mogućnost određenih napuknuća i odlamanja koja mogu imati teške posljedice. Građani svakako moraju biti oprezni cijelog vikenda."

Pročitajte i ovo Olujno nevrijeme VELIKA GALERIJA Apokaliptični prizori u metropoli: Pogledajte kako izgleda Zagreb

Brzoja dodaje kako će čak i u nedjelju žuti meteoalarm biti na snazi na zagrebačkom području.

"Također, u subotuće biti još jačeg snijega u Gorskom kotaru i Lici te se očekuje novih petnaestak centimetara bijelog pokrivača", zaključuje Brzoja.

