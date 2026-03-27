Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kada bi trebalo prestati nevrijeme: "Postoji opasnost, građani moraju biti oprezni"

"Snažan vjetar danas će i dalje puhati na zagrebačkom području. Trebao bi malo slabjeti tijekom popodneva i prema večeri, ali ne toliko da bismo mogli kazati kako se građani bezbrižno mogu kretati. Dakle, do kraja dana bolje da ne izlaze ukoliko ne moraju", naglasio je Darijo Brzoja, meteorolog Dnevnika Nove TV, te dodao:
"Sutra će vjetar oslabjeti pa bi crveno upozorenje trebalo prijeći u narančasto. No, opasnost će i dalje postojati s obzirom da su ovi snažni vjetrovi oštetili dosta infrastrukture i stabala pa postoji mogućnost određenih napuknuća i odlamanja koja mogu imati teške posljedice. Građani svakako moraju biti oprezni cijelog vikenda."