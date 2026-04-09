Makljaža maloljetnika u Dubravi: Jednoga prebili rukama i nogama, prevezen u bolnicu

Prava drama događala se u zagrebačkoj Dubravi na sam Uskrs.

Policija je izvijestila da je dvoje maloljetnika privedeno zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda trećem maloljetniku, nakon sukoba na ulici.

Prema izvještaju, dvojica maloljetnika su 5. travnja oko 23.50 sati na ulici na području Dubrave verbalno i tjelesno napali trećeg maloljetnika, te su ga udarali rukama i nogama po tijelu.

Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, javlja policija.