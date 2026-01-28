Jeste li znali? Nekad moćan ledenjak danas je samo uspomena

Pizolgletscher u švicarskim Alpama – nekada malen, ali postojan ledenjak – danas je tek uspomena, u Maloj školi prognoze istaknuo je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U posljednjih 18 godina izgubio je 98 posto volumena, a 2022. godine službeno je proglašen izumrlim. Ostao je samo mali komadić leda, zakopan pod kamenim krhotinama. To je posljednji šapat ledenjaka koji je dokumentiran tijekom više od 130 godina mjerenja.

No, taj ledenjak nije izolirana priča: 2024. godine svijet je izgubio 450 gigatona leda, što je ekvivalent volumenu od sedam kubnih kilometara, dovoljno da napuni 180 milijuna olimpijskih bazena i globalno podigne razinu mora za 1,2 mm, ugrožavajući stotine milijuna ljudi u obalnim zonama. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da je nestanak ledenjaka postao najjasniji znak ubrzanja klimatskih promjena. Gubici su nepovratni.