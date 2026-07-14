Božo od gradilišta do ureda stigao u samo par dana: "Jedini za kojeg se ne žalim ako je preko veze"

Najnoviji član kolektiva Obrtničke Komore Koprivničko križevačke županije brzo se snašao i na terenu, ali ipak je izabrao - uredski sektor. Tamo je primarno zadužen za održavanje pozitivnog radnog okruženja.

Kako su objavili iz Komore, mačić Božo pronađen je na gradilištu, ali mu terenska karijera nije dugo trajala - prebacio se u ured Obrtničke komore i Obrtničkog učilišta Pouka.

Mačić Božo - 1 Foto: Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije

"Nakon početnog terenskog iskustva, uspješno je prešao u uredski sektor, gdje se trenutno usavršava u području nadzora radnog okruženja, održavanja dobre atmosfere i kontrole kvalitete i udobnosti uredskih stolica", objavili su na društvenim mrežama.

Mačić Božo - 2 Foto: Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije

Objava je brzo prikupila mnoge simpatije, kao i brojne reakcije u komentarima: "Jedina vrsta zaposlenika za kojeg se ne žalim ako je zaposlen preko veze".

Dodali su i da se pokazao kao marljiv radnik, a čini se - već pokazuje i afinitete prema rukovodećim pozicijama.