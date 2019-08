Liječnici su dobili novi zadatak od policije - pronađite nam u svojim ambulantama potencijalne teroriste. Policija, prema preporuci Europske unije, tvrdi kako će teroriste tražiti među pacijentima s duševnim smetnjama. Liječnici obiteljske medicine i psihijatri jednoglasni su - potencijalne teroriste tražite bilo gdje, ali ne u našim ordinacijama.

Osječka policija od liječnika traži da među pacijentima prepoznaju i prijave potencijalne teroriste.

''Dosadašnjom analizom evidentiranih sigurnosnih rizika utvrđena je pojava radikalizacije osoba sa duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.(...) Liječnicima je potrebno skrenuti pozornost da u slučaju opisanog indikatora ponašanja kod osoba o istome trebaju žurno izvijestiti PU Osječko-baranjsku poradi daljnjeg pravovremenog postupanja'', stoji u dopisu PU osječko-baranjske Domu zdravlja Osijek.

Danas priznaju - raspis Ravnateljstva policije malo su pogrešno shvatili i preširoko tumačili. ''U državama članicama EU uočen je trend radikalizacije osoba s duševnim smetnjama. U RH nije zabilježen nijedan takav slučaj'', kaže Zoran Kon iz PU osječko-baranjske.

Prijavljivanje pacijenata tražili su od svih liječnika obiteljske medicine, a ravnateljstvo je dopis namijenilo samo specijaliziranim ustanovama. I jednim i drugim liječnici su zgroženi.

''Mi to ne trebamo raditi. To je neprofesionalno, to je neetično. Policija treba tražiti radikalizirane teroriste na svakom mjestu, ali ne može ih naći u ambulantama. Oni dolaze na druga mjesta. U bitrije, na sportske predstave, na političke skupove. Tu je ta prava agresija'', kaže psihijatar Ante Bagarić.

''U ovom dopisu kriju se dvije opasnosti. Jedna je dodatna stigmatizacija psihijatrijskih bolesnika, a druga je de facto ugroza sigurnosti samih liječnika, jer pacijenti ne shvaćaju ove obveze liječnika koje im nameće zakon ili slični akti'', rekao je Krešimir Luetić, predsjednik HLK-a.

''Nije nam jasno na koji način smo mi izvučeni, obiteljski liječnici kao najkompetentnije osobe za procjenu rizika i rizičnog ponašanja od terorizma'', rekla je liječnica obiteljske medicine Sanja Scarpa Bugarić.

Osobe sa psihičkim smetnjama, tvrde liječnici, nisu u povećanom broju teroristi. ''Čak su manje, jer su zabavljeni svojim silnim problemima, svojim smetnjama koje su im nepodnošljive'', rekao je psihijatar.

I najčešće nisu opasne za društvo. ''Opasniji su neki drugi, političari, razne druge grupe koje u svom, za stjecanje vlastitih moći, novaca i tako dalje, koriste i terorizam'', rekao je psihijatar.

Svaku ozbiljnu sumnju, kažu, ionako prijavljuju baš kao što je to, i prije dopisa, prijavila i socijalna radnica iz Đakova. Policija tada nije reagirala.

