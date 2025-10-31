Nakon pada žbuke seli se tržnica Dolac, objavljeno gdje

Zagrebačka tržnica Dolac, čija je unutarnja hala zbog pada žbuke s dijela stropa zatvorena za prodaju, privremeno će od ponedjeljka 3. studenoga prodaju s gornje, otvorene plohe preseliti na Europski trg, a krenut će u radno vrijeme tržnice, priopćio je u petak Zagrebački holding.

"Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg, a o svim detaljima premještaja Tržnice Zagreb će direktno obavijestiti zakupce", ističe se u priopćenju Zagrebačkog holdinga.

Podsjećaju kako su Tržnice Zagreb preventivno u utorak za prodaju zatvorile unutarnju halu tržnice Dolac zbog pada žbuke s dijela stropa. Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice.

"Jučer je završio i inspekcijski nadzor koji je potvrdio da je odluka o preventivnom zatvaranju unutarnje plohe bila ispravna. S obzirom da vlaga prodire od gore, donio sam odluku da se obavi pregled i gornje plohe jer nam je sigurnost naših zakupaca i građana na prvom mjestu", rekao je Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb, podružnice Zagrebačkog holdinga.

U Zagrebačkom holdingu kažu da je odluka o preseljenju tržnice Dolac na Europski trg privremenog karaktera, a ukoliko se istražnim radnjama potvrdi da je dovoljno provesti manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana.

"Do završetka radova na unutarnjoj hali te ispitivanja hidroizolacije i stanja gornje plohe, tržne aktivnosti nastavit ćemo na Europskom trgu u najvećem mogućem opsegu. Pozivamo građane da i na novoj lokaciji nastave kupovati proizvode naših prodavača", poručio je voditelj Tržnica Zagreb.

U Zagrebačkom holdingu podsjećaju da su posljednji veći radovi na tržnici Dolac izvođeni 2015. godine, a neovisno o ovom događaju, pada žbuke s dijela stropa unutarnje hale Dolca, Tržnice Zagreb započele su pripremne aktivnosti za sveobuhvatnu obnovu te središnje gradske tržnice.