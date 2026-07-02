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uzgajivači su očajni

Opasna bolest ponovno se širi Hrvatskom: Tisuće litara mlijeka dnevno završe u kanalizaciji

Piše Elvira Gašparović, DNEVNIK.hr, 02. srpnja 2026. @ 19:51 komentari
Prolijevanje mlijeka - 1
Prolijevanje mlijeka - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Kuga malih preživača ponovno hara dijelovima Hrvatske. Posljedice za proizvođače već su ozbiljne.
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