Opasna bolest ponovno se širi Hrvatskom: Tisuće litara mlijeka dnevno završe u kanalizaciji

Novi problemi za uzgajivače ovaca i koza. Virus kuge malih preživača ponovno se širi među životinjama.

"Pravovremeno su kolege upozorene na pojavu bolesti i upozorene da ne rade promet stokom iz zaraženih ili sumnjivih područja. Biosigurnosne mjere koje su propisane provodimo", rekao je uzgajivač ovaca Vedran Macan.

Koza - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Ne provode ih svi, pa su u resornom ministarstvu donesene nove naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja bolesti.

"Zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, ilegalnih neregistriranih objekata, pašnjaka i tako dalje", rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Na udaru bolesti su Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija, u kojima je potvrđeno devet izbijanja bolesti. Virus je potvrđen i na gospodarstvima u Markovcu i Daruvaru.

Koza - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Prvi znakovi su pojava groznice, dišnih simptoma i iscjetka iz nosa i pojava probavnih simptoma. Vlasnik koji je to primijetio prijavio je sumnju, bolest, a naši djelatnici su izašli na teren, pregledali životinje i uzeli uzorke", rekao je Alen Hlebec iz Veterinarske stanice Daruvar.

Financijske posljedice za gospodarstvo mjere se u desecima tisuća eura, kažu u Udruzi bilogorskih uzgajivača ovaca. Dodaju kako je za uzgajivače koji su zbog mjera zasušili stada ovogodišnja sezona mužnje završena.

"Za sve naše proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka vodimo računa kako bi imali siguran otkup, kako bi to moglo cirkulirati i kako ne bi dolazilo do prosipanja mlijeka, da se tako izrazim", poručio je Vlajčić.

No, u praksi se upravo to i događa.

Prolijevanje mlijeka - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Uzgajivač je za Dnevnik Nove TV ispričao kako svaki dan izlije oko 600 litara mlijeka u kanalizaciju. Iako su sve njegove koze zdrave, mlijeko nije mogao predati mljekari jer je otkup bio tehnički neizvediv.

Prolijevanje mlijeka - 1 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Uzgajivače brine i ograničenje prema kojem se za osobne potrebe godišnje može zaklati najviše 10 ovaca ili koza.

"Mi smo na sastanku bili protiv donošenja te mjere bez da se sagleda šira slika i donese komplet zakona i propisa koji će ljudima omogućiti da mogu u razumnom vremenskom razmaku obaviti klanje svojih životinja", rekao je Krunoslav Čičko iz Regionalne udruge kozara i ovčara "Ruka".

Apeliraju da se proizvođače obešteti za proliveno mlijeko. Proizvodnja ovčjeg mlijeka u četiri godine pala je za oko dva milijuna litara. Kako bi se spriječio još gori scenarij, potrebno je bolest staviti pod kontrolu.

Galerija 0 0 0 0