Rusija odgovorila na zahtjev za naoružanje protiv SAD-a: "Krše međunarodno pravo. Pratimo situaciju"

"Vrlo pažljivo pratimo što se događa u Venezueli", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, nakon što je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro od Putina zatražio radare i zrakoplove, potencijalno i projektile, zbog američkih napada na Karibima.

Maduro je, prema dokumentima koje je dobio The Washington Post, uz Putina, napisao pismo i kineskom predsjedniku Xi Jinpingu tražeći "proširenu vojnu suradnju" između dviju zemalja kako bi se suprotstavio "eskalaciji između SAD-a i Venezuele". U pismu je Maduro zatražio od kineske vlade da ubrza proizvodnju radarskih sustava za detekciju koje proizvode kineske tvrtke.

"Naravno, želimo da sve ostane mirno i da u regiji ne nastanu novi sukobi. Svijet je već pun sukoba. Novi sukobi nisu potrebni", rekao je Peskov, prenosi TASS.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je u subotu "prekomjernu vojnu silu" Sjedinjenih Država u Karipskom moru raspoređenu u sklopu kampanje protiv trgovine drogom i ponovno potvrdilo svoju podršku venezuelskim čelnicima.

"Oštro osuđujemo upotrebu prekomjerne vojne sile u provođenju akcija u operacijama protiv droge. Takve akcije krše i domaće zakonodavstvo SAD-a (...) i norme međunarodnog prava", rekla je glasnogovornica Ministarstva Marija Zaharova, dodavši da Rusija "potvrđuje svoju čvrstu podršku venezuelskom vodstvu u obrani njezina nacionalnog suvereniteta".

Američke snage na Karibima i istočnom Pacifiku od rujna su izvele više od deset napada protiv, kako tvrde, ilegalne trgovine drogom, pri čemu su uništile najmanje 14 brodova i ubile 61 osobu. Maduro je odbacio sve optužbe o trgovini drogom.