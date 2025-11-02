tragična obljetnica
Današnji dan bio je početak kraja obrane Vukovara, četnici su počinili pokolj nad desecima civila: "Izgubio sam oca, mater, brata, nećaka..."
Okupacijom Lušca, Vukovar je presječen na dva dijela.
Prije 34 godine, na današnji dan, slomljena je obrana vukovarskog prigradskog naselja Lužac.
Pobunjeni Srbi, potpomognuti JNA i Arkanovcima, počinili su pokolj nad 69 mještana, uglavnom civila.
Pad ovog naselja označio je i početak kraja obrane Vukovara, jer je okupacijom Lušca grad presječen na dva dijela.
Pred spomen-križem, žrtava su prisjetili suborci, obitelji i brojna izaslanstva. Neki su izgubili cijele obitelji.
"Izgubio sam oca, mater, brata, nećaka, snahu i od drugog brata ženu", ispričao je Mate Vidaković, preživjeli član stradale obitelji.
"Ja sam na današnji dan izgubila sestru koja je imala 19 godina i bila u petom mjesecu trudnoće", rekla je Mira Komunicki, sestra žrtve Lušca.
"Vukovar je bio presječen na dva dijela i to je ukazivalo na ono što je bilo neminovno, a to je nažalost pad grada 18. studenoga 1991. godine", poručio je Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.
