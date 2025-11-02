Današnji dan bio je početak kraja obrane Vukovara, četnici su počinili pokolj nad desecima civila: "Izgubio sam oca, mater, brata, nećaka..."

Prije 34 godine, na današnji dan, slomljena je obrana vukovarskog prigradskog naselja Lužac.

Pobunjeni Srbi, potpomognuti JNA i Arkanovcima, počinili su pokolj nad 69 mještana, uglavnom civila.

Pad ovog naselja označio je i početak kraja obrane Vukovara, jer je okupacijom Lušca grad presječen na dva dijela.

Pred spomen-križem, žrtava su prisjetili suborci, obitelji i brojna izaslanstva. Neki su izgubili cijele obitelji.

"Izgubio sam oca, mater, brata, nećaka, snahu i od drugog brata ženu", ispričao je Mate Vidaković, preživjeli član stradale obitelji.

"Ja sam na današnji dan izgubila sestru koja je imala 19 godina i bila u petom mjesecu trudnoće", rekla je Mira Komunicki, sestra žrtve Lušca.

"Vukovar je bio presječen na dva dijela i to je ukazivalo na ono što je bilo neminovno, a to je nažalost pad grada 18. studenoga 1991. godine", poručio je Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

