Miletića prebacili propalestinski prosvjednici u Rijeci: "Domoljube se gazi! Komunjarama podilazi!"

Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić bijesno je prokomentirao na društvenoj mreži sinoćnji prosvjed propalestinskih aktivista u Rijeci koji su ispred i unutar HNK-a prosvjedovali zbog predstave "Venezuela" poznatog izraelskog koreografa Ohada Naharina.

Iako izraelski koreograf ne podržava postupke vlade Benjamina Netanyahua, aktivisti u Rijeci zamjeraju vodstvu HNK-a što su ugostili predstavu koja je subvencionirana baš od Netanyahuove vlade.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek osudila je ovu aktivističku akciju kao i njezine poruke koje su je podsjetile na antisemitizam.

To ipak nije bilo dovoljno zastupniku Miletiću koji se dao oduška u statusu na Facebooku. Naslov objave je: "Dvostruki kriteriji Plenkovića, Obuljenke, Gradonačelnice Rijeke i licemjernih medija!"

Za početak je iznio prvu situaciju, skup zamaskiranih zagrebačkih navijača koji su u Preradovićevoj ulici skandirali NDH, a onda u prolasku dobacivali prijetnje i psovali majku novinarki koja ih je snimala - sve to Miletić je, ni da zastane na tipkovnici, nazvao "nenasilnim prosvjedom". A ako je prosvjed bio takav kakvim ga je zastupnik opisao, čemu maske na licima i bježanje pred policijom?

"Boysi nenasilno prosvjeduju preko puta izložbe zagovaratelja četnika i rata na Hrvatsku - Medakovića, kojeg je u Zagreb dovela sekta Možemo i ekipa oko Pupovca, a sve je to financirala Obuljenka. Ona i Plenki baš vole davati desetke milijune eura za 40 srpskih obavještajnih, oprostite, kulturnih, centara. Hrvatske navijače se progoni kao pse i uhićuje te ih se šalje u istražni zatvor i pokreću se odmah sudski postupci. Plenković oštro poručuje da se takvo ponašanje neće tolerirati, Turudić prijeti progonom, Pupovac nariče i dogovora nove financijske benefite radi njihove izrežirane provokacije ponovnih žrtvi, upravo u mjesecu kada se mi Hrvati sjećamo najvećih žrtava za našu Hrvatsku. Možemo su samo zadojeni mržnjom pa oni u pravilu rade sve kontra države pogonjeni baš tim ideologijama, a ostrašćena Dalija je uvijek tu negdje u takvim pričama te histerične ekipice", piše Miletić na Facebooku i insinuira da je čelnik Srba u Hrvatskoj izrežirao napade na Srbe. Valjda u dogovoru s Torcidom, BBB-om i Armadom poznatim suradnicima SNV-a?

Situacija broj dva

Miletić se zatim prebacuje na sinoćnje događanje u Rijeci, gdje propalestinske aktiviste optužuje za mržnju prema Židovima i ljubav za Hamas. Također, zastupnik Miletić unatoč dovoljnoj brutalnosti hamasovog napada pedalira narativ o odrubljenim glavama djece u tom napadu, a koji se u međuvremenu pokazale kao dio izraelske propagande. Također, umanjivao je bitnost pokušaja napada na srpske karatiste u Rijeci.

"Zamaskirani prosvjednici upadaju nezakonito u riječko kazalište. Lupaju, zvižde, prekidaju kazališnu predstavu jer je jedan koreograf predstave Židov. Ovi mladi komunistički ekstremisti toliko mrze Židove da im je nebitno da je i ovaj Židov ustvari ljevičarski Židov iz Kibuca inače donator i promotor Palestine. Ništa to nije važno zamaskiranim prosvjednicima i podupirateljima islamističkih terorista Hamasa, kao što barbarima Hamasa nije bilo važno da su ta djeca ustvari "djeca cvijeća" iz lijevih Kibuca dok su im rezali glave mačetama i silovali nevine Izraelke jer im je u njihovom programu i vjerovanju slijepe mržnje cilj potpuno uništenje Izraela nakon čega ćemo i mi svi ostali doći na red. Plenković šuti. Turudić šuti. Gradonačelnica Rijeke šuti. Reakcija joj je bila oštra kada je devetero srednjoškolaca na Zametu nešto prijetilo u brojci 230 karataša borbaša i njihovim trenerima. Osuda i presuda je bila trenutačna. Ali, samo za jedne. Jer postoje i oni drugi koje se ne smije dirati na Orwellovoj farmi dvostrukih kriterija današnjice. Kakvi su to fejkeri. Licemjerni. I u tim dvostrukim kriterijima uvijek se domoljube gazi, a pogoduje se komunjarama bilo kojih vrsta. Dosta vas je više bilo! Dosta. Nema uzmaka niti centimetra!", zaključio je Marin Miletić svoju objavu i tok svijesti.