Spriječen napad u Rijeci

VIDEO Trener mladih srpskih karatista: "Vidio sam da su s fantomkama i drvenim palicama krenuli prema nama"

Piše R. S. , 09. studenoga 2025. @ 21:34 komentari
Srpski karatisti bili su meta maskiranih osoba u Rijeci
Srpski karatisti bili su meta maskiranih osoba u Rijeci Foto: Screenshot
Mladi sportaši iz Srbije u Rijeci su umalo postali žrtve maskirane skupine koja ih je naoružana palicama čekala ispred dvorane Zamet. Došla je policija i legitimirala osobe među kojima je bilo deset maloljetnika.
