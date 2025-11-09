VIDEO Trener mladih srpskih karatista: "Vidio sam da su s fantomkama i drvenim palicama krenuli prema nama"

U Rijeci je u subotu spriječen nasilni incident na prvenstvu Balkana u karateu. Meta skupine koja je u većem broju stigla pred dvoranu Zamet namjerila se na skupinu karatista iz Srbije u dobi od 14 do 20 godina.

Uočio ih je trener reprezentacije Srbije Miloš Rauković koji je svojih osmero natjecatelja vratio u dvoranu, a onda o svemu obavijestio karate savez iz kojeg su potom izvijestili organizatore. Stigla je i policija, no nitko nije uhićen.

"Vidio sam da je više osoba stavljalo fantomke i s drvenim palicama su krenuli prema nama", ispričao je Rauković za televiziju Vida Info dodajući kako ih je bilo između 25 i 30.

Otac najmlađeg člana reprezentacije Srbije rekao je da je htio prevesti kombi na sigurnije mjesto, no odustao je jer je oko vozila vidio maskirane osobe.

"Žao mi je što djeca ne mogu izaći iz dvorane, otići po doručak. Oni su djeca, nemaju to u svojoj glavi, tu su i djeca sa Kosova, iz Turske, pa i djeca Hrvatske", rekao je za Vidu TV.

Oglasila se gradonačelnica Rinčić

Na nemili događaj reagirala je i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić koja je osudila događaj.

"Kao gradonačelnica želim reći da je Rijeka grad tolerancije i zajedništva. Ipak jučerašnja situacija ispred dvorane Zamet pokazuje da se nalazimo u ozbiljnoj političkoj situaciji koji mnogi koriste za dodatno podizanje tenzija", poručila je putem Facebooka riječka gradonačelnica.

Zahvalila je službama reda i sigurnosti koje su situaciju razriješile na miran način, napomenuvši da prema njihovim informacijama nije došlo ni do kakvog verbalnog ni fizičkog okršaja kao ni uništavanja imovine.

Poručila je i da u Rijeci neće tolerirati niti kakav oblik nasilja te je pozvala sve političke aktere, ali i predstavnike medija da ne koriste takve situacije za dodatno podizanje tenzija. "Ono što je potrebno jest pronaći snagu za konstruktivan dijalog, a ne dodatno raspirivanje mržnje", rekla je Rinčić.

Generalna konzulica Republike Srbije u Rijeci Ivana Stoljiković nije krila razočaranje.

"Generalno smo svi razočarani i rastuženi. Ne samo mi kao predstavnici Republike Srbije, nego i građani Rijeke i predstavnici grada koje susrećemo. Nitko ne može vjerovati da se to moglo dogoditi u Rijeci", rekla je Stoljiković.

Policija zatekla 10 maloljetnika

PU primorsko-goranska izvijestila je kako je u subotu oko 17:30 sati zaprimljena dojava da se oko sportske dvorane na Zametu u Rijeci gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu na kojem sudjeluju predstavnici 13 zemalja, nalazi grupa osoba.

"Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima 10 maloljetnih osoba.



Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike navedenog međunarodnog natjecanja u karateu. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela.



Policija je o zatečenim maloljetnim osobama izvijestila i nadležnu službu socijalne skrbi.



Za vrijeme trajanja prvenstva policija će poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji", stoji u priopćenju.