Hrvatska dobila packe Europske komisije: Dva mjeseca za odgovor ili se ide na Sud EU

Hrvatska je u srijedu dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu u listopadskom paketu povrede prava Europske unije.

Hrvatska je dobila obrazloženo mišljenje zbog nerazmjernog ograničavanja slobode poslovnog nastana i slobodnog kretanja usluga za odvjetnike i odvjetničke tvrtke iz EU, što je u suprotnosti s direktivom o uslugama.

Komisija smatra da hrvatski zakon krši pravila EU-a zabranjujući odvjetničkim tvrtkama iz EU-a osnivanje podružnica, dok hrvatske odvjetničke tvrtke to mogu u ostalim članicama. Hrvatski zakon dopušta odvjetnicima da rade samo u jednoj odvjetničkoj tvrtki i nameće pretjerano visoke i neizravno diskriminirajuće pristojbe za registraciju pri odvjetničkoj komori te postavlja nerazmjerna ograničenja za komercijalne komunikacije.

Nakon što Hrvatska nije odgovarajuće reagirala na službenu opomenu, Komisija je odlučila izdati obrazloženo mišljenje Hrvatskoj, koja sada ima dva mjeseca da odgovori i poduzme potrebne mjere. U suprotnom, Komisija može odlučiti uputiti slučaj Sudu Europske unije.

Komisija navodi da pravila EU-a olakšavaju odvjetnicima i odvjetničkim tvrtkama da pružaju svoje usluge u različitim državama članicama i istodobno jamče odgovarajuću razinu zaštite za potrošače i građane.

Propusti u energetici

Hrvatska je zajedno s Bugarskom dobila službenu opomenu jer nije ispunila svoju obvezu izvješćivanja sukladno pravilima o tržištu električne energije na jedinstvenom tržištu.

Rok za podnošenje izvješća o provedbi jednog članka direktive koja utvrđuje zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije unutar EU-a, bio je 1. siječnja 2025. godine.

Komisija navodi da je cilj te direktive stvaranje konkurentnog, na potrošače usmjerenog, fleksibilnog i nediskriminirajućeg tržišta električne energije EU-a te da je usklađenost s njezinim odredbama ključna je za osiguranje pravednog i integriranog tržišta energije u svim državama članicama.

Ta izvješća detaljno opisuju nužnost i proporcionalnost javnih intervencija u određivanju cijena električne energije, uključujući procjenu napretka u postizanju učinkovite konkurencije među dobavljačima električne energije i prelasku na tržišne cijene.

Komisija je stoga odlučila poslati službene obavijesti Bugarskoj i Hrvatskoj, koje sada imaju dva mjeseca da odgovore i dostave svoja izvješća.

U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora ove dvije države članice, Komisija može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka.

Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije.

Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu. Također je zatvoreno 59 slučajeva nakon što su dotične države članice osigurale usklađenost s pravom EU-a.