U Dnevniku Nove TV repotrer Mislav Bago komentirao je novog ministra graditeljstva Ivana Paladina koji je već u fokusu javnosti zbog povezanosti s projektom Kupari o kojem bi sada kao ministar trebao odlučivati.

Ministra će stalno pratiti projekt Kupari, ali i te ruske veze. Pitanje je je li premijer možda pogriješio u izboru osobe.

"Vidjet ćemo, mislim da će ga to pratiti dok ne proda svoj udio. Imat ćete situaciju da će kao ministar morati odlučivati o projektu. Najavio je da će se izuzeti od toga, mislite da će mu javnost vjerovati? Oporba također", kazao je reporter Dnevnika Nove TV i dodao da je to jedino rješenje.

"Prebacivanje na odvjetničke urede je maskiranje cijele priče", kaže Mislav Bago. Komentirao je i kako je novi ministar graditeljstva svjestan da nema 100 dana na raspolaganju. On najavljuje sastanke, a Zagreb i Banovina trebaju ljude koji mogu odmah u akciju, ne koji će se učiti, smatra reporter.

Mislav Bago o kandidatu za novog ministra: "Ljudi mu neće vjerovati. Oporba će iskoristiti mogućnost da ga propitaju..."

Premijer hvali novog ministra, ali je činjenica da u Hrvatskoj postoje bolji privatnici iz sektora graditeljstva, no Bago ističe kako nije siguran da su privatnici, u klimi koja je nastala oko politike, "spremni otići na ministarsku i onda biti stalno pod lupom javnosti".

Bago ističe i da je Paladina prvi ministar u povijesti Hrvatske koji je priznao da mu plaća neće biti dovoljna da plati sve kredite.

Stekao se dojam da je HDZ to mjesto nudio svima, samo ne članovima stranke. Bago to ovako tumači: "To su priče za malu djecu. To je problem Andreja Plenkovića, na kraju dana će se njega pitati zašto se čeka dvije godine, zašto se biraju ljudi koji nisu sposobni. Koliko god se on izmiče to je njegov problem", kaže Bago te dodaje kako se premijer hvali se da je uspio produžiti rok za pokonjene novce iz Bruxellesa, ali nije rekao da smo potrošli samo 2 posto.

Sabor izglasao Horvatova nasljednika: Ivan Paladina je novi Plenkovićev ministar graditeljstva

"Kako da mu vjerujemo da ćemo potrošiti ostalih 98 posto u godinu dana", pita se Bago.

Reporter kaže i kako ne zna kada se mogu očekivati konkretni potezi od novog ministra.

"Zagreb nema ni jedan obnovljeni stan, u Banovini se nije obnovila ni jedna kuća od države, a privatni donatori obnovili već 20. To je poražavajuće za dražvu kao takvu", rekao je.

Ništa od sigurnosne provjere novog ministra, dobio podršku svih koalicijskih partnera: Poznato kad će zasjesti u fotelju

Osvrnuo se i na probleme ministra Aladrovića, kojem je skinuti imunitet kako bi se protiv njega mogla pokrenuti istraga i potpredsjednika Vlade Miloševića kojeg USKOK tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u spornoj dodjeli poticaja gospodarskim subjektima.

Posljednje afere u koje su uključeni ministri spustila je letvicu toga tko može biti u Vladi, kaže Bago te nastavlja: "Pod istragom možeš biti u Vladi. Aladrović i Milošević su u nemogućoj situaciji, to je pitanje njihovog autoriteta". Reporter ističe i kako već dugo prati politiku i smatra kako ni činovnici u ministarstvu neće previše raditi kad vide da im je ministar pod istragom, već će čekati novoga.

"Za njih dvoje bi možda bili najbolje da odu", zaključuje Bago.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr