Amerikanci u Zaboku investirali 20 milijuna dolara u moderni onkološki centar: "Ovakva skrb ne postoji u regiji"

Novi onkološki centar u sklopu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana – UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska, vrijedan 20 milijuna dolara, svečano je otvoren u srijedu, a pacijentima bi uskoro usluge centra trebale biti dostupne preko uputnica.

Riječ je o najznačajnijoj investiciji SAD-a u Hrvatskoj te jednom od najnaprednijih onkoloških centara u Europi, koji će pacijentima pružati opcije koje do sada nisu bile moguće u mnogim regijama, ustvrdio je inicijator dolaska UPMC-a u Hrvatsku Dragan Primorac.

Otvaranje UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska - 3 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Istaknuo je da projekt na jednom mjestu obuhvaća cijelu integralnu multidisciplinarnu onkologiju, a sve što je potrebno u suradnji će osigurati UPMC, OB Zabok i Specijalna bolnica Sveta Katarina.

Primorac je također najavio da koristeći umjetnu inteligenciju rade iskorake u ostalim dijagnostičkim koracima vezanim uz PET/CT, magnetsku rezonancu i sve što je bitno za modernu kemoterapiju.

Otvaranje UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska - 6 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Na pitanje tko će moći koristiti novootvoreni centar Primorac je odgovorio kako je ideja da najbolje znanje, tehnologije i mogućnosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) sukladno zakonima.

Istaknuvši da su prvi pacijenti već stigli u centar, dodao je kako bi bilo "suludo da dolaze njemački, britanski, austrijski i mađarski pacijenti, a da se hrvatski pacijenti ne mogu liječiti".

Otvaranje UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska - 4 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

I ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da se usluge u novom centru mogu ugovarati samo po hrvatskim zakonima i pravilima HZZO-a.

Onkološka skrb kakva ne postoji u regiji

"Jasno sam dala do znanja da hrvatski pacijent može dobiti primijenjene protokole direktno iz američkih stručnih i znanstvenih institucija, sigurna sam da je to dodana vrijednost. Ono što hrvatsko zdravstvo može nadograditi to i treba nadograditi, a ugovaranje s HZZO-om je isključivo po pravilima istim kao i za sve ostale zdravstvene ustanove u Hrvatskoj”, kazala je.

Elizabeth Wild, predsjednica UPMC Hillman Cancer Center, rekla je kako je riječ o međunarodnoj suradnji koja pruža dostupnim liječenje od raka ne samo Hrvatskoj, nego i susjednim zemljama, a u centru će raditi 30 "vještih i suosjećajnih profesionalaca".

Otvaranje UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska - 2 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

"Ponosni smo na tim koji je predano radio zajedno s UPMC stručnjacima iz SAD-a i Europe, kako bi stvorili sveobuhvatnu onkološku skrb kakva ne postoji u ovoj regiji”, poručila je Wild.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je da je Hrvatska okrenuta stranim investitorima.

"Po našim podacima, za prva tromjesečja prošle godine američka ulaganja u Hrvatsku iznose približno 650 milijuna eura, a stvarni iznosi vjerojatno su i veći jer se znatan dio investicija ostvaruje preko trećih zemalja”, kaže Grlić-Radman.

Otvaranje UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska - 5 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je da će dolazak UPMC-a u Hrvatsku promijeniti sve što se radilo u vezi liječenja onkoloških pacijenata.

"Kad smo 21. prosinca 2023. godine položili vremensku kapsulu, rekao sam da je to kao da smo na Grobnik doveli Formulu 1, samo što će ova Formula 1 spašavati ljudske živote, a veće od toga ne može ništa biti”, naglasio je Kolar.

