Ožujak će do kraja biti kišovit, a uzmemo li u obzir da smo na mnogim mjestima već premašili mjesečnu količinu kiše, vode u prirodi nam neko vrijeme neće manjkati. Ciklona iz Sredozemlja polako svojim centrom ide prema Jadranu i nad našim krajevima će se zadržavati sljedećih nekoliko dana. To znači da će se sve do kraja tjedna nastaviti oblačno i povremeno kišovito vrijeme.

I u četvrtak ujutro bit će oblačno, povremeno s kišom ili jačim pljuskovima. Zbog zadržavanja ciklone nad našim područjem kiša i dalje ponegdje može biti obilna, za što je vjerojatnost najveća u gorju, Banovini i Slavoniji. Puhat će umjeren, a u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i vrlo jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Duž Jadrana puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima, samo na krajnjem jugu još uvijek vrlo jako jugo. Jutarnja temperatura će u kopnenim krajevima iznositi od 5 do 10, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

Umjereno do pretežno oblačno u središnjoj Hrvatskoj bit će i poslijepodne. Povremeno će biti kiše koja će češća, a moguće i obilnija, biti prema jugu regije. Cijeli dan će biti vjetrovito uz umjeren, jak i vrlo jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura će iznositi oko 13-14 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Većinom oblačno i kišovito ostaje i u Slavoniji i Baranji. Pritom će, najizglednije u zapadnoj Slavoniji, kiša ponegdje biti obilna. Puhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera, a temperatura će biti oko 14 stupnjeva.

Oblačno će biti i u gorju, a promjenjivije na sjevernom Jadranu. Kiše može biti posvuda, više svakako u gorju, a najmanje u Istri, gdje tijekom dana može biti i duljih sunčanih razdoblja. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima. Temperatura će se u gorju kretati oko 10, a na a na sjevernom Jadranu između 14 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, osobito južnije. Na sjeveru će puhati umjerena i jaka bura, na jugu i dalje umjereno i jako jugo. Dnevna temperatura iznosit će od 14 do 17 stupnjeva.

Nestabilno će u kopnenim krajevima biti sve do kraja tjedna. U petak i subotu očekuje se oblačno vrijeme, ponegdje s kišom koja i dalje može biti izraženija u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. U nedjelju se ipak očekuje osjetno manje kiše, a moguća su dulja sunčana razdoblja. Puhat će većinom umjeren vjetar sa sjevera, uz koji će za vikend biti razmjerno svježe.

I na Jadranu će idućih dana biti promjenjivo, ali uz povremena sunčana razdoblja. U petak i subotu mjestimice kiša ili lokalni pljuskovi. U nedjelju uglavnom suho. Puhat će većinom umjerena bura, a temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

