"Krvavi potok"

Neobična pojava u Baranji: Voda u kanalu pocrvenjela, evo i zašto

"Krvavi kanal" u Baranji - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Nesvakidašnja pojava u Baranji. Voda u kanalu promijenila je boju i to u žarko crvenu. "Krvavi kanal" ili "Krvavi potok" kako je nazvan, otvorio je mnoga pitanja, pa čak i bojazan od onečišćenja ili nekog jezivog proročanstva. No Tin Kovačić se uvjerio da to nije tako.