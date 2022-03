Ivan Paladina, koji bi trebao postati novi ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, bit će saslušan na zajedničkoj sjednici resornih saborskih odbora za graditeljstvo i za gospodarstvo, koja je u tijeku.

Sabor bi u srijedu novim ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebao imenovati Ivana Paladinu, na prijedlog Vlade, a nakon što je Darko Horvat podnio ostavku na mjesto ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, a zbog sumnji u nezakonitu dodjelu potpora malim poduzetnicima.



Paladina je dobio jednoglasnu podršku vladajuće koalicije, a danas će biti saslušan na zajedničkoj sjednici resornih saborskih odbora za graditeljstvo i za gospodarstvo. No, oporba mu zamjera da je ''ruski igrač s klupe''.



Paladino će zastupnicima i zastupnicama predstaviti program i viđenje rada, a oni će mu moći postavljati pitanja i on je dužan na njih odgovoriti. O povjerenju novom ministru Sabor će samo glasovati kasniej danas bez rasprave.



Paladina je zastupnicima i zastupnicama predstavio premijer Andrej Plenković, koji je govoreći o zadaćama budućega ministra istaknuo: ''Tri su prioriteta u ovom sektoru: ubrzanje obnove, brže procesiranje građevinskih dozvola te propulzivnija komunikacija i aktivnosti po pitanju državne imovine između lokalnih vlasti i države''.



Premijer je kazao da se nada da će Paladina danas biti potvrđen u Saboru i potom kasnije danas sudjelovati na sjednici Vlade.

Tko je Ivan Paladina: Zamjena za Darka Horvata sposoban je menadžer i nije član stranke

Mislav Bago o kandidatu za novog ministra: "Ljudi mu neće vjerovati. Oporba će iskoristiti mogućnost da ga propitaju..."



''Kad se pogleda CV Paladina, vidi se da je cijeli život bio front runner za nekoga. Za koga je sada'', zanimalo je Zvanu Brumnića iz redova Socijaldemokrata.



''Paladina je ovdje da bude dio tima, koji ima potporu vladajuće većine, a ako ga podržite bit će i vaš front runner'', odvratio je Plenković.

''S obzirom na njegovu karijeru, poznato je svima da je bio ruski igrač, a s obzirom na trenutnu situaciju - kako to da je baš na njega pao izbor i koliko će to štetiti Hrvatskoj, to je prvo pitanje, a drugo - s koliko ste ljudi razgovarali, a da su odbili ovu vruću fotelju'', pitala je iz redova MOST-a Marija Selak Raspudić Plenkovića.



''Poznato je da sam ja premijer koji je najčešće pred Saborom, to je namjerno kao simbol odgovornosti'', poručio je Plenković i poručio: ''Poznati ste i inače kao netko tko olako ljepi etikete. Paladina je Hrvat, hrvatskog državljanstva, radi u Hrvatskoj, tržišno smo gospodarstvo, radio je i za kompanije koje nemaju nikakve veze s Rusijom. Smiješna je teza da je ruski grač, a da je i netko Rus, ne mora valjda svaki Rus sada biti netko s kime bismo trebali prekinuti svaki kontakt''.



''Razgovarali smo s više ljudi i svi su bili spremni prihvatiti, na meni je bilo da odaberem, a vama se sigurno neću ispovijedati'', zaključio je premijer.



''Simptomatično je da se baš sad dovodi čovjeka povezanog s ruskim kapitalom'', kazala je Katarina Peović iz Radničke fronte, koja je zatražila da Paladina otkrije s kojim je kompanijama točno povezan uz napomenu da nije stvar u tome je li potencijalni novi ministar povezan s Rusima, nego s ruskim kapitalom.



Premijer je opet Peović predbacio da je bila jedina koja nije bila za saborsku Deklaraciju o Ukrajini, a dotaknuo se i ostatka opozicijenazvavaši sve grotesknom situacijom: ''Imamo opoziciju koja me je kritizirala zbog odlaska u Ukrajinu ovog ljeta i u prosincu. Onda imamo izjave oporbe koja je djelovala kao da je netko plaća da izgovara o Ukrajini to što izgovara. I onda imamo situaciju kad su svi za deklaraciju u Ukrajini, prosvjetljenje… To je dobro, drago mi je da ste prešli na stranu prava, morala, povijesti, na način da nemate potrebu kontaktirati predsjednika Republike''.



''Pozdravljam taj iskorak, jedina koja ga nije učinila je gospođa Peović. Ona će valjda dobiti priznanje od nekog drugog'', kazao je Plenković pa opet podsjetio na cijelu priču oko Agrokora i poručio: ''Što se tiče Paladine i njegove karijere, pitajte njega pa onda izvlačite te derivacije i etikete''.



Selak Raspudić upozorila je da se Plenkoviću stalno priviđa Zoran Milanović, a MOST-ov Nikola Grmoja pitao je premijera je li mu kandidata za novoga ministra predložio Mate Granić što je Plenković odbacio.