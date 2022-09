Što se to zataškava u KBC-u Zagreb? Više od tri mjeseca novinari emisije Provjereno pokušavaju doći do protokola o smještaju hematoloških pacijenata u najvećem kliničko bolničkom centru u državi. No, oni ga ne daju.

Nakon što je ministar zdravstva Vili Beroš obećao dostaviti dokument koji većina bolnica ima objavljenog na svojim internetskim portalima, sada tvrdi da ne zna zašto protokol o smještaju hematoloških pacijenata nije dostavljen. Cijeli je slučaj sada na Povjereniku za pravo na pristup informacijama.

Nakon što je Provjereno donijelo svjedočanstva dviju žena čiji su supruzi preminuli uslijed zaraze koronom na hematološkom odjelu KBC-a Zagreb, jer nisu bili smješteni u sterilnim jedinicama, donosi i treću priču o sličnom slučaju. Sva tri pacijenta bila su smještena u KBC-u Zagreb u istom razdoblju.

Andrejinoj majci Borki leukemija je dijagnosticirana 28. studenog 2020. u KBC-u Rijeka. Kako se tamošnji hematološki odjel tada renovirao, prebačena je u KBC Zagreb.

"1.12. dolazi u KBC Zagreb, na sobu je čekala tri sata na hodniku. Nakon toga je smještena u sobu sa cimericom. Dijelio ih je samo paravan. U tih nekoliko dana promijenjeno je četiri pacijenta u sobi. Tek 7. 12. kada će početi s kemoterapijom, je smještena u sterilnu jedinicu", ispričala je Andreja Pavletić.

Propisana terapija najprije je bila kemoterapija, a potom transplantacija doniranim matičnim stanicama.

"Bile su dobre prognoze da će se izliječiti i da će sve biti u redu. Doktori su me bodrili i govorili mi da se ne moram sekirati, da je to u današnje vrijeme izlječivo", ispričala je Andreja.

Zaraza koronavirusom

Ubrzo Borka počinje pokazivati simptome koronavirusa.

"Osjećala je umor, kašljala je, imala je proljev, povraćala je. Kad sam ja doktora pitala kako je moguće da je mama pozitivna na koronu, on je meni samo, onako bahato rekao: 'Gospođa je to od kuće donijela'", rekla je Andreja.

Prije smještaja u bolnicu, bila je četiri puta bila testirana, kaže Andreja. Testovi su bili negativni. Tri dana nakon dijagnoze, Andrejina majka prebačena je u KB Dubrava jer KBC Zagreb tada nije imao smještaj za COVID pacijente.

"19. u popodnevnim satima me zvala preko kamere, mene i brata. Imala je kisik na licu i suze su joj išle. Ja ju pitam zašto plače i što je bilo. Ona nije mogla razgovarati. Ja sam tu dobila nekakav osjećaj da bi ishod mogao ići gore nego što sam mislila", prisjetila se Andreja.

Nije dobila priliku za oprost

Borka Pavletić preminula je na Božić 2020. godine, dan kojem se inače najviše veselila. Imala je samo 52 godine.

"Kada sam zvala bolnicu, nakon što su mi javili da je mama umrla, rekla sam da ćemo brat i ja doći u Zagreb, da ću kupiti COVID odijelo samo da ju zadnji put vidimo. Nisu nam dopustili", rekla je Andreja.

Kako od građana očekivati da imaju povjerenja u bilo koju instituciju ove države, kada jedan običan dokument, koji je većina bolnica objavila na svojim stranicama, ne mogu dobiti mjesecima?

Protok o smještaju hematoloških pacijenata ne mogu dobiti bez obzira što su se KBC-u Zagreb i Ministarstvu zdravstva obratili Saborski odbor za zdravstvo, Ured Predsjednika, Pučka pravobraniteljica, Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, Povjerenik za pravo na pristup informacijama, Udruga za promicanje prava pacijenata.

I kako im vjerovati kada, kao u slučaju nedavno preminulog kolege Vladimira Matijanića, kažu kako je sve odrađeno, po pravilima struke.

