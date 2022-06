Zamislite da učiteljica vašeg djeteta, koliko god bila draga i dobra - uopće nije učiteljica. Da policajac koji vam piše kaznu za prometni prekršaj - ustvari nije policajac. Bi li vam to bio problem? E tako jedan pogrebnik, koji uopće nema dozvolu za rad, bez imalo problema ugovara sprovode, preuzima pokojnike po bolnicama. Naravno, sve svoje usluge uredno naplaćuje. Pritom otima posao onima koji sve rade po zakonu. Apsurdna priča koja je u našoj zemlji kao dobar dan. Oni koji ga znaju, prijavili su sve inspekciji. Ista je izašla na teren, napisala prekršajni nalog. Potvrdili su ekipi Provjerenog da je i pod nadzorom. I što s tim? Ništa, on radi i dalje.

Cijena od 6000 kuna za prijevoz pokojnika čini se povoljnim, možda zato što vlasnik pogrebnog poduzeće s kojim je ekipa emisije Provjereno dogovorila sprovod ne posjeduje dozvolu za rad niti je upisan u registar pogrebnika Hrvatske. Pitali su ga ima li dozvolu za rad pa je pokazao izvadak iz registra od 10. srpnja 2020. za proizvodnju lijesova.

Obrt za proizvodnju lijesova postoji, no ne i dozvola za pogrebničku djelatnost. Potvrdili su to iz upravnog odjela za gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije.

"Sukladno vašem traženju potvrđujemo da firma iz Novih Jankovaca nema odobrenje za obavljanje pogrebničke djelatnosti, te nije upisana u registar istih", odgovorili su.

No to ga ne sprječava da pogrebnu djelatnost obavlja u Vinkovcima, a i svim selima u okolici. Osmrtnice s imenom njegove firme i brojem telefona oblijepljene su posvuda.

"Dvije godine mi gledamo kako on uzima pokojnike i ne možemo ništa. Ne možemo uopće protiv njega, njemu to nigdje ni ne piše jer on nema dozvolu za to. Znači, poanta je da nema dozvolu za to", kaže Jadranka Udovčić, vlasnica pogrebnog poduzeća, reporterki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić.

Zakon jasno propisuje uvjete

Predsjednik Hrvatske udruge pogrebnika Damir Sapanjoš tvrdi kako zakon jasno propisuje tko se može baviti ovim poslom.

"Prvo i osnovno osoba koja ima registrirani obrt ili poduzeće mora dobiti minimalne tehničke uvjete, od prostora do papirologije, sve što je potrebno. I mora položiti ispit u Hrvatskoj obrtničkoj komori za struku, za zvanje pogrebnika", kaže Sapanjoš.

Da stvar bude apsurdnija, vrata do tvrtke pogrebnika bez dozvole tvrtka je njegove bivše supruge i pokćerke, koje za taj posao imaju dozvolu.

"On smije prodavati lijesove, može prodavati posebnu pogrebnu opremu, znači lijes, posteljinu i to. Ali samo preuzimanje tijela i sve ostalo ne može, morao bi imati položeno za pogrebnika", kaže Mirjam Starčević. Dodaje kako on dočekuje ljude i poziva ih tvrdeći da je kod njega jeftinije.

Nitko, što je potpuno razumljivo, u tim okolnostima ne pita ima li taj čovjek dozvolu ili ne.

Udovčić kaže kako pogrebnik mora obaviti niz poslova. Od papirologije, traženja svećenika pa i šminkanja ako netko to traži. "Odakle ti pravo da oblačiš, da diraš tijelo", pita se ona.

A pitanje je i kako mu u bolnici daju tijelo. Provjereno je poslalo upit Općoj bolnici u Vinkovcima o tome kakva je procedura oko preuzimanja pokojnika, no četiri dana nisu im bilo dovoljna da bi odgovorili.

Sapanjoš kaže da bolnica, patologija ni komunalne tvrtke nemaju pravo pitati za dozvolu, jer je to u sustavu zavedeno.

"Svaka bolnica na patologiji ima knjigu za preuzimanje u koju mi kad dođemo upišemo naziv tvrtke, vozilo s registarskom pločicom, i potpišemo da smo preuzeli preminulu osobu, imenom i prezimenom, i gdje ju vozimo, na koje groblje", opisuje.

To znači da bi svatko mogao doći pogrebnim vozilom, kazati ime firme, reći da je novi radnik i preuzeti pokojnika.

Postavlja se pitanje koji je naziv tvrtke pogrebnik bez dozvole za rad upisivao pri preuzimanju pokojnika.

"Ja se ne bih čudila da napiše da sam ja podigla tijelo, jel me shvaćate? Jer je nekad radio za mene, nitko ga ne kontrolira, to je to", kaže Udovčić.

Cijene sprovoda i pogrebne opreme su visoke. Naš ih ilegalni pogrebnik ima od sedam do osam na mjesec, tvrde nam svjedoci.

"Svaka stavka je zasebno i kad se zbroji prosjek neke sahrane, recimo može biti od četiri čak do 18.000, 19.000, ovisno o lijesu", kaže Starčević.

Osim što dio zarade ne može fiskalizirati jer ih jednostavno prema zakonu ne smije ni raditi, njegova firma nije ni u sustavu PDV-a.

Prosvjed ispred Ministarstva

Za razliku od sela na istoku Hrvatske, gdje se poslovanje bez dozvole nesmetano odvija, u glavnom gradu Hrvatske već gotovo mjesec dana ispred Ministarstva gospodarstva prosvjeduje jedan drugi pogrebnik.

"29 dana sam ovdje. Ovdje boravim, spavam. Kad je ružno vrijeme spavam u autu iza mene i tako. Jedem, pijem i čekam odgovor", kaže Mario Kolarević.

Razlog njegova prosvjeda je što virovitički Komunalac traži da njegove mušterije, kada dogovore i potpišu punomoć za pogrebničke usluge u njegovu poduzeću, to i ovjere kod javnog bilježnika.

"S tim traženjem od nas privatnika ovjerene punomoći otežavaju direktno nama posao i normalno ljudi, tko će u tuzi, jadi i tim problemima ići ovjeravati punomoći. Onda ljudi odu tamo i riješe sve na jednom mjestu. A nas se u tom slučaju zaobilazi", kaže Kolarević. Damir Sapanjoš kaže da to nije u skladu sa zakonom.

Ministarstvo je reklo svoje – punomoć je u redu, što i zakon propisuje, bez potrebe naknadnog ovjeravanja kod javnog bilježnika.

Za neke pravila ne vrijede, na drugima sustav trenira strogoću

Slika je to Hrvatske na koju smo navikli, dok za neke pravila ne vrijede, na drugima sustav trenira strogoću.

"To je struka, to nije igra, ali izgleda da se netko ovdje u cijelom sustavu igra, pa lako ćemo", kaže Sapanjoš.

Iz Državnog inspektorata potvrdili su kako su upoznati sa slučajem ilegalnog pogrebnika iz Novih Jankovaca i kako je spomenuti pogrebnik pod nadzorom.

"Navedeno trgovačko društvo nije ishodilo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, te su za utvrđenu nepravilnost poduzete zakonom propisane prekršajne mjere, odnosno izdan je prekršajni nalog navedenom trgovačkom društvu", kazali su.

Nakon izrečene prekršajne mjere nastavio je s radom, uvjerila se ekipa Provjerenog.

Nakon njihovog posjeta, na vratima ureda njegove tvrtke osvanuo je natpis – zatvoreno zbog godišnjeg odmora. Pa će poslije opet po starom. Dvije godine tako funkcionira. Oni koji trebaju znati za ovakve ilegalne djelatnosti, sve znaju.

Pa opet, ipak je ovo Hrvatska. Zemlja brzih na jeziku, sporih na djelima. Zemlja apsurda u kojoj mnogi rade kako žele i hoće. Jer znaju da to ovdje mogu.

