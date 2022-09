Bivša pobjednica reality showa Big Brother, Marijana Seifert, nestala je krajem travnja, a još uvijek se ne zna gdje je. Reporterka emisije Provjereno Ana Malbaša razgovarala je s roditeljima nestale Marijane. Pred kamerama su iskazali svu patnju, brigu sumnje i strahove vezane uz nestanak kćeri.

Potraga za nestalom Marijanom Seifert odmah se usmjerila prema Savi jer su na zagrebačkom Mostu mladosti pronađene njezine stvari - torbica i mobitel. Potraga se nedavno intenzivirala zbog niskog vodostaja Save.

Njezini roditelji tada su boravili u Zagrebu. Otkako su doznali da im je kći nestala, u njihov se život uvukao strašan nemir.

"Ne mogu vam opisati kako se osjećam. Četiri mjeseca da ja nemam pojma di je moje dijete, kakva je njena sudbina. Ovu agoniju koju mi proživljavamo, ne želim nitko da je doživi. To je nešto najgore, najstrašnije što čovjek može doživiti", rekla za Provjereno majka nestale Marijane, Gordana Kovačević.

"Niti mira u kući, niti mira u srcu. Ništa mi ne pričinjava zadovoljstvo nikakvo. Spavam dva sata po noći, društvo izbjegavam. Moja supruga nije izašla iz kuće dva i pol mjeseca, jednostavno vrata nije napustila", rekao je Marijanin otac Ivo Kovačević.

Marijanini roditelji imaju samo jednu želju.

"Samo da je pronađem. Ona je moje dite, kakva god da je, ona je moje dite", rekla je kroz suze Gordana.

Suprug se oglasio istoga dana kad je nestala

Marijana Seifert, rođenog prezimena Kovačević, nestala je 27. travnja u Zagrebu kada se prema tvrdnji policije udaljila s mjesta stanovanja. Poznata je u javnosti kao bivša pobjednica reality showa Big Brother. Iako je njezin privatni život često bio otkriven do u detalj, o njezinom nestanku malo je toga izišlo u javnost.

Suprug je novinaru Vinku Paiću iz Slobodne Dalmacije dao izjavu istoga dana kada je nestala. Kaže da ju je posljednji put vidio navečer oko ponoći kada su otišli na spavanje, a kada se probudio nje nije bilo.

"Nestala je tijekom noći, nije ostavila nikakvu poruku niti je bilo ikakvih naznaka da bi se mogla udaljiti iz kuće", rekao je ranije Karlo Seifert za Slobodnu Dalmaciju.

Suprug laže?

Što se dogodilo tog dana kada je Marijana Seifert nestala? S kim je točno bila i što je radila? Reporterka Provjerenog Ana Malbaša to je doznala iz razgovora s više svjedoka.

"Ako je stvarno istina da je suprug dao izjavu da su u ponoć legli, to je laž. Ona je u ponoć bila sa mnom", izjavio je jedan od svjedoka.

"Oko devet je došla na posao. Radila je smjenu do nekih 3. Poslije je otišla u obližnji kafić na kavu. S kave je prešla na alkoholna pića. Bila je u društvu jedne osobe, prijatelja, poznanika...", rekao je drugi svjedok.

Suprugu je, tvrde svjedoci, rekla da će se zadržati dulje na poslu. Sjedila je, tvrde, u lokalu do kasnih večernjih sati.

"Do nekih pola devet, devet. Vidjela sam kako odlazi s tom osobom iz kafića i s još jednom ženskom osobom", rekla je svjedokinja.

Ta ženska osoba je poznavala Marijaninog prijatelja s kojim je ona sjedila na piću nakon posla. Pridružila im se oko osam sati.

"Kada sam je vidjela, ona je pila duple gin-tonike. Već je tada bila u vidno alkoholiziranom stanju. Nakon toga smo otišli kod mene doma. Svo troje smo otišli zajedno. U stanu smo sjedili, sve je bilo ok. Ona je bila vesela, pjevala je", prepričala je svjedokinja za Provjereno.

U jednom trenutku, kaže, izašli su iz stana i otišli ponovno do lokala uzeti punjač koji je ostao prijatelju. "To je bilo točno negdje oko ponoći kada smo bile u lokalu. Vratile smo se u stan i nastavila je tamo piti dalje", rekla je svjedokinja.



Marijana je u jednom trenutku, kaže svjedokinja, dobila poruku od supruga koju joj je i pokazala. "Ona tu poruku nije odmah pročitala. Ta poruka je i bila sastavljena negdje oko ponoći. Ona je tu poruku pročitala negdje oko 2:15 u noći. U poruci je pisalo da, naravno, ima pravo popiti kavu gdje hoće i s kim hoće i koliko hoće i da mu je žao zbog njegove reakcije, ali ja ne znam koja je bila reakcija", kazala je svjedokinja.

Ali zna što je Marijana odgovorila i što je uslijedilo nakon toga. "Nakon što je odgovorila samo na to "hvala ti", dobiva njegov poziv negdje oko pola tri u noći. I kad se javila na telefon, cijelo vrijeme je spominjala da je pusti na miru. Pitala ga je gdje je on bio kad je njoj trebalo i to je spomenula nekoliko puta i rekla da ju pusti na miru i da ona neće doći doma, da se boji. Počela je plakati i poklopila slušalicu. Nije rekla čega se boji, bila je u jako alkoholiziranom stanju", prisjetila se svjedokinja u emisiji Provjereno.

Nedugo nakon tog poziva zamolila je njihovog zajedničkog prijatelja uslugu. "Ja sam prijatelju rekla da ju odveze s taksijem. Bilo je možda tri sata. Znam da je u 3:15 došla doma jer me je prijatelj nazvao i rekao da je sve okej, da su sretno stigli, da je sve prošlo dobro. On me je nazvao u 3:15 kada je ona izašla van iz taksija. Nazvao me je da mi kaže da ju je ostavio pred zgradom i da je on s taksijem dalje otišao doma. Pričali smo sve dok je otišao do kuće", rekla je svjedokinja.

Suprug mijenjao verzije priče?

Nekoliko sati nakon toga Marijaninim roditeljima zazvonio je telefon.

"Bila je srijeda, rano ujutro. Malo prije osam sati je zazvonio mužev mobitel. Vidjeli smo da zove Karlo. Kada se on javio, rekao nam je da je Marijana nestala, da je njena torbica nađena na Mostu mladosti i da nje nema. Pitali smo kako i zašto, a on je rekao da ne zna ni on sam, da je došla tu noć oko tri sata, da je ušla u stan, izula se, promijenila druge tenisice i da je otišla", prisjetila se Gordana.

"...da bi poslije nakon četiri dana rekao da su sjedili za stolom i 15 minuta pričali. Uobičajeno. Ja znam kakav je njihov odnos bio već od Nove godine. Bili su pred razvodom, imali su problema međusobno", izjavio je Ivo, otac nestale Marijane Seifert.

Da je suprug mijenjao verzije pod kojim je okolnostima nestala, potvrdilo je za Provjereno više ljudi. Gordana tvrdi kako je Karlo cijelo vrijeme tvrdio da je ona bila trijezna. Kriminalist Željko Cvrtila napominje da sve kontradiktorine izjave tijekom istrage mora raščistiti policija.

"Ukoliko ima kontradiktornih izjava i sumnji koje se ne mogu raščistiti to bi trebao biti dodatni motiv i razlog policiji da dodatno neke stvari istraže", rekao je za Provjereno bivši kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Brojne nadzorne kamere

Nedoumice je mogao razriješiti njezin mobitel, ali i nadzorne kamere. Marijanin izlazak iz stana moglo je detektirati više kamera. Jedna se nalazi na ulazu u zgradu, postoje kamere i na obližnjoj banci, te na benzinskoj postaji koja se nalazi na ulazu u Most mladosti gdje je pronađena njezina torbica i mobitel. Roditeljima su u policiji, kažu, prepričali što je na snimkama.

"...da je prošla sama, da nitko nije izišao za njom iz zgrade niti da ju je itko pratio. Da nisu gledali samo taj moment već da su gledali i prije njenog izlaska, pola sata otkad je ona ušla i poslije da su držali još sat vremena da vide da ne bi tko za njom došao, da nije nitko za njom došao. U to gluho doba noći da nije bilo nikoga na ulici, da je sama išla s torbicom preko ramena", rekao je otac nestale Marijane.

Htjeli su se i sami uvjeriti u to. Tražili su te snimke. "...da ne možemo pogledati snimke dok istraga traje", kazala je majka nestale Marijane.

Dosta je kontradiktornosti oko toga što je na sebi imala. Svjedoci govore jedno, a na službenoj stranici nestali.hr stoji drukčiji opis. Od tenisica i odjeće, do same torbice koju je imala. Torbica je pronađena u 5:30 na Mostu mladosti u Zagrebu. Policija je potragu, zbog pronađenih stvari, vrlo brzo usmjerila prema Savi.

"Čak mi je rekao jedan inspektor da imaju svjedoke. Kažu da je to bio neki avanturist iz Belgije, navodno na drugoj strani pod mostom da je spavao, da je čuo krik i pljus. Tko to kriči kad se baca sam. Da li su uzeli njegovu izjavu ili su smatrali da je ona nebitna, to ne znam. Ja samo, poznajući moje dijete, sumnjam da bi ubila samu sebe. Ona je ili pod nekom prijetnjom bila ili je odvedena ili je dotjerana pred zid prijetnjama", kazao je Ivo Kovačeić.

Potraga ponovno pokrenuta

Potraga za Marijanom jedno je vrijeme stala, da bi se nedavno ponovno pokrenula zbog niskog vodostaja Save.

"Istrage nestanka osoba u svakom slučaju se odvijaju u dva smjera. Jedan je klasična potraga za osobom, traženje osobe na mjestu gdje postoji pretpostavka da bi se mogla osoba nalaziti i drugo je operativna istraga odnosno izvidi koji pokušavaju razriješiti okolnosti tog nestanka te osobe i svesti ju na situaciju da li se radi o nasilnom ili nenasilnom nestanku", pojasnio je Cvrtila.

Dok se ondje tragalo, roditelji su boravili u Zagrebu. Otišli su i u policijsku postaju iznijeti sva svoja nova saznanja do kojih su došli. "Ja samo molim policiju da odradi posao kako treba i da provjeri sve ono što su dobili, s čime su upoznati", rekla je Gordana.

Kako u ovom trenutku policija tretira Marijanin nestanak, ne zna se.

"Policija nerado daje te podatke zato što često nije sigurna da li je još netko involviran u to i da li će ono što policija da nekome kao podatak negdje izaći, negdje u medijima, ili doći do neke osobe koja je njima operativno interesantna. Međutim, u nekakvoj fazi, policija bi trebala razjasniti i imati čvrsta saznanja i uvjerenja tko bi mogao biti involviran, a tko ne", pojasnio je Cvrtila za Provjereno.

Suprug odbio dati izjavu

Policija je za Provjereno kazala kako još tragaju za njom te da provjeravaju sve što su doznali. Marijanin suprug Karlo Seifert odbio je dati bilo kakvu izjavu za Provjereno.

Roditelji i svjedoci su zato prekinuli šutnju – što skriveno, što sasvim otvoreno pred kamerama Nove TV pokazali svu patnju, iskazali sve svoje sumnje i strahove.

Kako je točno nestala? Gdje je? Iz dubine duše roditelji nestale Marijane Seifert mole da ako itko zna bilo kakvu informaciju koja može koristiti u pronalasku njihove kćeri, da je kažu ili njima ili policiji.

