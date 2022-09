Hrvatsko novinarsko društvo pokrenulo je peticiju kojom se traži da novo, nezavisno povjerenstvo provede izvide i utvrdi postoje li propusti u radu medicinskih djelatnika i njihovih nadređenih u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića.

"Nevjerojatno je da nitko ne želi prihvatiti odgovornost za smrt kolege Matijanića, za kojeg je činjenično utvrđeno da, u četiri dana, ne samo da nije dobio adekvatnu medicinsku skrb nego nije dobio ni zdravstveni pregled", navodi se u peticiji koju je u četvrtak pokrenulo Hrvatsko novinarsko društvo, a kojom se traži da novo nezavisno povjerenstvo provede istragu o okolnostima smrti Vladimira Matijanića.

Između ostalog, traži se i smjena ministra zdravstva Vilija Beroša zbog skandaloznog, sramotnog i neprihvatljivog ponašanja u ovom slučaju, ali i zbog rada i rezultata povjerenstva koje je istraživalo okolnosti smrti prerano preminulog kolege.

U peticiji su nabrojeni propusti koje prethodna istraga nije htjela priznati:

1. Ministar Vili Beroš i njegovo ministarstvo nisu nabavili prijeko potreban lijek za oboljele od koronavirusa zbog čega ga Vladimir Matijanić nije mogao dobiti, kao ni ostali pacijenti u hrvatskim bolnicama.

2. Vladimira Matijanića odbili su hospitalizirati kad je došao na hitni infektološki prijem 2. kolovoza 2022. i iznio sve svoje bolesti te činjenicu da je pozitivan na koronavirus. Umjesto toga, specijalizantica koja ga je pregledala napravila mu je samo PCR-test, bez ikakvih drugih pretraga, poput EKG-a, koje bi mogle utvrditi stanje u njegovu organizmu. Preminuo je tri dana kasnije s obostranom upalom pluća i zatajenjem srca, koji su se dugo razvijali.

3. Vladimir Matijanić uporno je zvao Hitni infektološki prijem u Splitu, gdje su mu rekli da nema potrebe za njegovom hospitalizacijom, što se sada pokazalo potpuno pogrešnim. Rekli su mu je da nije imunokompromitiran, neka mokri u posudu i neka se javi za pet dana. Nije preživio ni iduća dva.

4. Hitna služba napokon je došla u njegov dom 5. kolovoza 2022. Iako su on i njegova izvanbračna partnerica tražili hospitalizaciju, rečeno im je da za tim nema potrebe i da su to sve "normalni simptomi kovida" te da su mu "pluća savršeno čista". Preminuo je sat i pol kasnije.

5. Nalaz patologa ukazuje na to da je imao obostranu intersticijsku upalu pluća, ali i zatajenje srca. Ono je postojalo najmanje 12 do 24 sata prije smrti i moglo se čuti pri prethodnom posjetu hitne pomoći, sat i pol ranije, kad su mu rekli da su to "normalni simptomi kovida" iako je imao niz drugih simptoma koji su ukazivali na zatajenje srca i upalu pluća.

6. Uz to su djelatnici Hitne pomoći u medicinskoj dokumentaciji pogrešno označili njegovo stvarno stanje. Primjerice, naveli su da normalno diše, da mu je koža suha i da sam motorički odgovara iako ništa od toga nije bilo točno.

Zbog svih tih evidentnih propusta koje povjerenstvo nije bilo u stanju utvrditi, peticijom se traže novi izvidi, ali i poziva na odgovornost premijera Andreja Plenkovića, "koji više ne smije štititi ministra Vilija Beroša i dopuštati da izvodi cirkuse za javnost kako bi zaštitio svoj ugled dodatno traumatizirajući obitelji i blateći samog tragično preminulog novinara, koji je svojim radom upravo takve prokazivao javnosti".

Peticiju je moguće potpisati >>OVDJE.