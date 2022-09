Apartmani tik uz more, komforni i moderno namješteni, za samo 50 eura noć. Novinarka emisije Provjereno Barbara Majstorović Ivezić dogovorila je smještaj u Makarskoj i uplatila predujam od stotinu eura. Kada je došla na dogovorenu adresu umjesto apartmana zatekla je nedovršenu obiteljsku kuću.

Brzo i jednostavno novinarka emisije Provjereno Barbara Majstorović Ivezić dogovorila je najam apartmana u Makarskoj putem Whatsapp poruka. Vlasnica se javila u Facebook grupi za iznajmljivanje apartmana na Jadranu i dala svoj broj telefona, s pozivnim brojem iz Srbije.

Poslala je i fotografije. Apartman je, sudeći po fotografiji, doslovno na plaži. Zvučalo je bajkovito, i vrlo povoljno.

"Čim izađete, imate pet, šest stepenica. Tu je odmah plaža. Dvije odvojene sobe. U jednoj je bračni, u drugoj su dva odvojena kreveta. Klima, ima i Internet, TV, parking. Što se tiče posteljine, peškira, sve ima", kazala je dotična osoba novinarki u telefonskom razgovoru.

"To vam je deset metara od centra Makarske. Imate sve tamo, i prodavnice. Šta vas interesuje, i banke. Sve vam je blizu", kazala je u idućem telefonskom razgovoru.

Jedino je inzistirala da novinarka odmah uplati polog od stotinu eura. I to isključivo na međunarodnu uplatnicu u pošti. Iako je novinarka komunicirala sa ženskom osobom, primatelj na uplatnici bio je muškarac - Đuka Tanasković. Adresa - Kralja Nikole 5 u Beogradu u Srbiji.

Novinarka je fotografirala uplatnicu i poslala je Whatsappom. Dogovoreno je da se čuju dan prije polaska te da je iznajmljivačica i njezina majka dočekaju na adresi i daju joj ključ.

Novinarka Majstorović Ivezić zatim se uputila u Makarsku kako bi uživala u apartmanu. Šest stepenica od plaže i deset metara od centra grada.

Nepostojeća adresa

Postojao je i jedan problem. Novinarka nikako nije mogla pronaći adresu koju je dala iznajmljivačica. Navigacija uopće nije pokazivala spomenuti kućni broj. Gospođa iz susjedstva objasnila je kako to nije kuća za iznajmljivanje te da je nekoliko ljudi već tražilo tu istu adresu na kojoj je trebao biti njihov apartman.

"U biti, došli su tu pitat mene za pomoć, da ih vodi kod 2A. Kad su saznali, ništa, ljuti, šta će jadni, di će. Taj čovjek prvi je došao s malim djetetom od godinu dana. Vratili se nazad kući", pojasnila je za Provjereno konobarica.

Novinarka Majstorović Ivezić tada je pokucala na vrata rezerviranog apartmana. Nitko nije odgovorio. Idućeg dana pronašli su vlasnicu.

"To je greška vjerojatno. S iznajmljivanjem nemamo nikakve veze", kazala je žena koja ondje stanuje.

Novinarka je potom nazvala gospođu od koje je iznajmila apartman.

"Apartman je na istoj adresi Put Cvitačka 2?", upitala je novinarka na što je žena s druge strane telefonske slušalice odgovorila da jest.

Kada je novinarka upozorila gospođu da se trenutno nalazi na toj adresi i da tu nema nikakvog apartmana, žena s druge strane je spustila slušalicu.

Tada je novinarka poslala poruku i kazala kako stoji ispred stare oronule kuće i upitala je li prevarena. Od druge strane stigla je fotografija uz pitanje kako takvo nešto može biti oronulo.

Ekipa Provjerenog potom je pronašla zgradu s fotografije i potražila njezina vlasnika. Nije bio u Makarskoj, ali se javio putem telefona.

"Rezervirala smo apartman od osobe Đuka Tanasković. Taj apartman je na adresi Put Cvitačke 2. Mi smo platili akontaciju, došli tamo, tamo je nekakva stara kuća. Sada nas ta gospođa šalje pred ovu zgradu za koju sam čula da je vaše vlasništvo. Imate li vi ikakve veze s tom osobom?", upitala je novinarka vlasnika kuće.

"Ma ne, ni čut. Već se dešavalo par puta da su dolazili na tu Cvitačka 2 ovo ljeto ljudi, tako da su uplatili akontaciju. Uglavnom prevara, radi se o prevari. Znam, pošto par puta se to već desilo", rekao je vlasnik kuće novinarki putem telefona.

Nakon što je novinarka iznajmljivačici poslala poruku da vlasnik zgrade nema pojma tko je Đuka Tanasković, odgovorila je: "Svašta! To je nemoguće", te je blokirala novinarku.

Ovo nije jedini takav slučaj

Ekipa Provjerenog ostala je bez apartmana i bez novca, no nisu jedini. Sugovornica Provjernog, skoro je prošla kao i novinarka. Kako je zbog bolesti djeteta morala otkazati već zakazano ljetovanje u Grčkoj, potražila je apartman na Jadranu. Sve je dogovorila s Milicom iz Subotice.

"Mi smo se čuli, sve smo izdogovarali. Dobila sam broj gospođe Samire koja će me dočekati s ključem u Makarskoj na toj adresi. Gospođa Samira je forsirala da se novac uplati kroz Bosnu Western Unionom, na što ja nisam pristala jer sam rekla da ću uplatiti kad stignemo tamo", pojasnila je za Provjereno Zorana.

Spasilo ju je to što je na odmor krenula 15.8., a taj dan je u Hrvatskoj državni praznik i pošta ne radi.

"Kada sam došla na lokaciju nisam znala još da li taj apartman postoji ili ne postoji, ali kada sam nazvala gospođu Milicu i kako je tekao razgovor s njom sam skužila da niti ne postoji gospođa Samira, niti postoji taj apartman, niti postoji bilo šta od te priče", prisjetila se Zorana.

Jedna osoba komunicira, druga ima apartman, treća daje ključ, četvrtoj ide novac. Najvažnija stvar je uplatiti kaparu, jer apartmana ionako nema.

"Ja sam njoj poslala poruku i pitala ju je li saučesnik u prevari. Ona me je upitala jesam li na ulici, a ja sam joj rekla da nismo i da smo u međuvremenu našli apartman. Na to mi je odgovorila 'e, trebali ste biti'", prepričala je Zorana.

Lažni iznajmljivači na Facebooku

Natalija Gulin dugogodišnja je iznajmljivačica apartmana iz Zadra i administratorica nekoliko Facebook grupa za iznajmljivanje. I ona je u svojim grupama vidjela lažne iznajmljivače apartmana.

"Dođe na odmor. Plus je izgubio dvisto, tristo eura. I goriva, i svega do tamo jer treba doći. Dođe i kud će sad? Kud će? Nema kud, jer apartmana nema od 15.7. do 15.8. Ti ljudi su se zaletili, uplaćivali po 100 ili 150 eura. Ili 300 čak eura. Sad zamislite koliko je to puta bilo, koliko je se tu šoldi okrenulo. Ko će to znati koliko, ali to je bilo strašno", pojasnila je za Provjereno Natalija Gulin.

Princip njihovog funkcioniranja je isti. Uvijek imaju slobodne apartmane, tik uz more, s vrlo povoljnim cijenama. Nikada ne pitaju koliko osoba dolazi.

"Ukrade nekome slike i stavi po Facebooku na nekoliko tih grupa, ne znam, ima ih stvarno puno. Imate slovenske grupe, imate češke grupe, poljske grupe za iznajmljivanje na Facebooku, mađarske grupe. Tko zna šta se događalo u tim grupama", kazala je Gulin.

Crna lista iznajmljivača i gostiju

Zbog svih tih iskustava, osnovana je Facebook grupa Crna lista iznajmljivača i gostiju. U njoj su navedena imena lažnih iznajmljivača koji oglašavaju nepostojeće apartmane, ali i onih stvarnih koji otkazuju rezervacije gostima dva dana prije ljetovanja, jer su apartman uspjeli dati u najam po duplo većoj cijeni.

"To baca ljagu na nas. Onda se sada gosti u biti stalno boje. Tko god tamo stavi oglas da nešto iznajmljuje. Boje se ljudi uopće više išta uplaćivati. I akontacije, jer više ne znaju jel si ti osoba ta koja iznajmljuje, hoćeš li ti doći tamo i dobiti apartman koji trebaš", rekla je Gulin.

Čim iznajmljivač traži da novac uplatite u pošti na međunarodnu uplatnicu, nešto nije u redu. Natalija kaže kako svi legalni primaju uplate isključivo preko žiro računa, kunskog ili deviznog.

"Ono što je najvažnije - svakog iznajmljivača provjeriti u Turističkoj zajednici. Znači, u TZ-u. To je ipak po meni jedno devedeset posto sigurnost. Ako ne i 99. Jer tamo oni imaju listu, podatke osobe, imaju OIB, broj mobitela te baš osobe", pojasnila je za Provjereno Natalija Gulin.

Zbog stalne potrebe za kreiranjem novog lažnog Facebook profila, iznajmljivači kradu tuđe profile na društvenim mrežama. Tako je ukraden i Facebook i Instagram profil sina novinarke Provjerenog.

Njegov profil postao je Matija Ivezić Apartmani Makarska Drvenik. U njegov inbox počele su pristizati poruke o cijenama smještaja na Jadranu, ali i po Srbiji.

I slučaj prevare i krađe identiteta prijavljeni su hrvatskoj i srpskoj policiji. Policija takvim prevarantima, koji posluju preko interneta, teško ulazi u trag. Jer je nemoguće pratiti tijek novca.

Lažni iznajmljivači novac podižu putem šifre ne bankomatima. Stoga treba biti oprezan i ne nasjedati na priče o apartmanu pet koraka od mora i deset metara od centra.

