Mučio i izgladnjivao staforda u Rijeci: Policija mu oduzela psa i kazneno ga prijavila

Kazneno je prijavljen 31-godišnji hrvatski državljanin jer je bez nadzora na dulje vrijeme, bez hrane i vode te u lošem zdravstvenom stanju, ostavljao psa u stanu na Pehlinu u Rijeci, izvijestila je PU primorsko-goranska u srijedu.

Policija je djelovala po dojavi građana, te su utvrdili da je riječ o psu pasmine američki stafordski terijer, u vlasništvu 31-godišnjaka, koji se nije o njemu brinuo na odgovarajući način.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je psa vlasnik ostavljao na duže vrijeme u zatvorenom prostoru bez adekvatnog nadzora, bez hrane i vode te u lošem zdravstvenom stanju. Na tijelu pothranjenog psa su bili vidljivi dekubitusi te je utvrđeno da je životinju izlagao nepotrebnim patnjama.

Pas je prevezen na pregled u veterinarsku ambulantu te potom smješten u azil za pse na Viškovu koji je u nadležnosti Društva za zaštitu životinja Rijeka.

Vlasnik psa kazneno je prijavljen Državnom odvjetništvu za djelo ubijanja ili mučenja životinja.