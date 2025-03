Večerašnja emisija Provjereno donosi priču o poslovima Sisačkog vodovoda. Jesu li se kršile odredbe o javnoj nabavi i je li bilo nepravilnosti u izdavanjima računa?

Prema izvorima koji su stali pred kamere Provjerenog, poslovi su se dogovarali telefonski, usluge izvršile, a tek nekoliko tjedana kasnije stizao nalog da se izda narudžbenica.

Sve je krenulo još 2019. kada je Gradska tvrtka Sisački vodovod angažirala privatnu, vanjsku tvrtku da čisti, ispire i snima stanje cijevi u Sisku. Izvori kažu da u tom trenutku nije bilo većih kvarova te da je za posao potrebna jedna posada - cisterna s vozačem i pomoćnim radnikom te kamera.

"To je dovoljno za obavljanje takvih djelatnosti. Neovisno u stanju u kakvom se kanalizacija nalazi. Oni su angažirali dvije autocisterne, dva vozača i na to još četiri radnika. Oni su to praktički dvostruko angažirali, bez valjanog obrazloženja", dodaje izvor s kojim je razgovarala reporterka Ana Malbaša Major.

Za prvi angažman privatne tvrtke 2019. provedena je jednostavna javna nabava i odabrana je tvrtka iz Rijeke. Za ostale angažmane sve do 2022. nisu se provodili interni pravilnici o jednostavnoj javnoj nabavi, otkrio je izvor Ani Malbaši Major:

"Ponude išle isključivo na ruke tehničkog direktora. Dogovarali su se telefonski i sve su dolazile direktno njemu, što, mislim, nije baš uobičajeno... To je sve skupa nama bilo malo sumnjivo."

Provjereno je poslalo upit Sisačkom vodovodu, ali odgovor nisu dobili. Objašnjenje što je poduzela vezano za nepravilnosti nije dala ni sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Cijeli dan je izbjegavala reporterku Anu Malbašu Major koja ju je htjela suočiti s pitanjima. Zbog svega, prema saznanjima Provjerenog, USKOK provodi izvide!

