U 21. stoljeću dva mjeseca njima ne teče voda iz slavina, a računi dolaze. Načelnik na sve odgovara: "Nije to neki veliki iznos..."

Početkom mjeseca građanima iz mjesta u okolici Sunje poštar je dostavio račun za održavanje vodovodne mreže. Oni su ga uredno platili, a iz slavina njih stotinjak umjesto vode čuo se samo šum.

Više od dva mjeseca preživljavali su samo uz kišnicu i uz to redovito dobivali račune za vodu. Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Elvire Gašparović.

Građani su se našli između dvije tvrtke. Jedna se izvlačila na sudsku odluku dok je druga kršila zakon i riskirala itekako veliku odgovornost jer nije bila registrirana za poslove održavanja vodovoda.

Na sve ovo u resornom Ministarstvu zaštite okoliša ovako su odgovorili ekipi rubrike Poziv. "Upoznati smo s problematikom vodoopskrbe na području općine Sunja i s njihovom lokalnim vodovodom koji nije u dobrom tehničkom niti operativnom stanju", rekao je voditelj Sektora korištenja voda Hrvatskih voda Đino Zmijarević.

"Općina je trebala zakonom o vodnim uslugama prenijeti sve građevine na Komunalca s obzirom na to da Komunalac nema licencu. Prijelazno rješenje je bilo da sisački vodovod upravlja tim lokalnim vodovodom. Zakonski općina ne bi smjela upravljati tim vodovodom", objasnio je Zmijarević.

Iz Sunje se javila Milena Vujić koja je i dojavila ovu priču te kazala: "Nakon dolaska Dnevnika Nove TV, u samo tri radna dana riješio se problem koji nisu mogli riješiti prethodna dva mjeseca. Napokon, nakon 60 dana, imamo vodu i napokon ne moram kupati svoje dijete vodom koju sam držala u kanti za smeće."

"Žalosno je što smo se morali obratiti medijima za pomoć zato što naše lokalne vlasti nisu imale sluha za nas niti su nam dali potrebnu pomoć", rekla je.

Načelnik Općine Sunja Grga Dragičević odazvao se pozivu i u studiju razgovarao s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem.

"Mi se već devet godina, od prvog mog mandata borimo s lokalnim vodovodom. Na području općine Sunja ima više od 45 kilometara lokalnih vodovoda, 13 crpilišta i putnih stanica. To iziskuje veliki trošak. Mi zapravo nismo ni registrirani za distribuciju vode", rekao je Dragičević.

Potom je odgovorio na pitanje kako je moguće da tvrtka koja nije registrirana da radi s vodom uopće na tome radi dok Općina ubire novac.

"Ja se slažem s vama i sa stanovništvom. Međutim, taj novac nam je nužan. Mi ne naplaćujemo vodu. Za Sisački vodovod još dolaze naknade za vodovod i razvoj, za svašta nešto. Njima plaćamo samo direktne troškove za energiju i održavanje", odgovorio je načelnik.

Reporter ga je zatim pitao hoće li mještani koji zadnja dva mjeseca nisu imali vode, morati platiti račune koji im nisu prestali dolaziti.

"Ma ništa ne plaćaju. Nije to neki veliki iznos. To se nakupi do nekih 17, maksimalno 20 eura mjesečno", rekao je Dragičević i odgovorio tko bi bio odgovoran da se stanovnicima tih područja nešto dogodi.

"Odgovorna bi bila lokalna samouprava odnosno ja. Ja snosim odgovornost što god se tamo nekome dogodi. Bilo da je riječ o trovanju ili nekakvoj bolesti, odgovoran bih bio ja", rekao je načelnik.

Dalje je odgovorio na pitanje zašto nisu bili riješeni imovinsko pravni odnosi te zašto sisački vodovod nije preuzeo nadležnost.

"To se vuče još od 1945. Izdana je građevinska dozvola za taj projekt, ali je bilo nedostataka pa nisu mogli dobiti uporabnu dozvolu. Nedostaci nisu otklonjeni, to je inače bilo još za vrijeme Jugoslavije", rekao je Dragičević.

"Sada smo mi svu dokumentaciju predali sisačkom vodovodu, ali oni od nas traže da mi to sve dovedemo u ispravno stanje i njima to predamo. Mi financijskih sredstava nemamo tako da je to sada Sizifov posao. Preostala je samo naša dobra volja", rekao je i potom se obratio hrvatskim institucijama.

"Upućujem apel Hrvatskim vodama, Vladi RH ili nadležnim institucijama koje su zadužene za vodoopskrbu. Mi radimo što god možemo, ali niti imamo operativu niti ljude. Tu su potrebne ogromne pumpe i čitava nauka iza toga", objasnio je načelnik.

