Koridor 5c

Od naplatnih kućica do granice za 15 minuta: Hrvatska će se uskoro spojiti s velikom europskom mrežom autocesta

Autoput Osijek - Mađarska - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Radovi na Koridoru 5c su pri kraju i posljednjih pet kilometara autoceste do Mađarske bit će gotovo do lipnja. Hrvatska će se time spojiti s cijelom sjeverom i europskom mrežom autocesta pa je ekipa Dnevnika Nove TV provjerila koliko treba od Osijeka do Mađarske.