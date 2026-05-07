Velika muljaža s potporama u poljoprivredi: Uhićena 21 osoba, evo kako su izvlačili novac

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke, u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja i policijskim službenicima PNUSKOK-a, uz sudjelovanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Samostalnog sektora za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave, proveli su složeno kriminalističko istraživanje nad ukupno 21 osobom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Kriminalističko istraživanje nad 16 osoba - sumnja na organizirane subvencijske prijevare

Kriminalističkim istraživanjem, koje obuhvaća razdoblje od 2020. godine pa nadalje, utvrđena je osnovana sumnja da je 42-godišnjakinja, do lipnja 2023. godine zaposlena kao stručna savjetnica u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije, a potom kao konzultantica za poljoprivrednike, koristeći znanja i iskustva stečena radom u Agenciji, zainteresiranim poljoprivrednicima omogućavala ishođenje neosnovanih isplata novčanih potpora.

Zahtjevi su, prema sumnjama, podnošeni na temelju neistinitih podataka o uporabi stajskog gnojiva na oraničnim površinama te uvećanih podataka o površinama poljoprivrednog zemljišta u uporabi. Za takvo postupanje, kako se sumnja, 42-godišnjakinja je primala najmanje 300 eura po mjeri.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 42-godišnjakinja zajedno s 47- i 34-godišnjakom dogovarala izradu i korištenje nevjerodostojne dokumentacije: 34-godišnjak je izdavao nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnoja zainteresiranim poljoprivrednicima, a 47-godišnjak, kao zaposlenik trgovačkog društva zaduženog za uzorkovanje tla, izdavao nevjerodostojne laboratorijske analize. Takva dokumentacija je korištena kao dokaz u postupcima ostvarivanja potpora.

Prema dosad utvrđenim sumnjama, osumnjičene osobe su pokušale nepripadno pribaviti sredstva u iznosu od oko 670.000 eura, od čega je oko 357.000 eura isplaćeno, dok su članovi zločinačkog udruženja za opisano postupanje primili najmanje 36.000 eura nagrada.

Zbog navedenog se 42-godišnjakinja sumnjiči za zločinačko udruženje, pomaganje u subvencijskoj prijevari te poticanje na krivotvorenje isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

Spomenutog 34-godišnjaka se sumnjiči za subvencijsku prijevaru u sastavu zločinačkog udruženja, davanje mita te krivotvorenje isprave, dok se 47-godišnjaka sumnjiči za pomaganje u subvencijskoj prijevari u sastavu zločinačkog udruženja. Više drugih osoba sumnjiči se za kaznena djela subvencijske prijevare.

Drugi krak istraživanja - zlouporaba položaja i korupcija

U sklopu iste akcije provedeno je kriminalističko istraživanje nad pet osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja mita, davanja mita i subvencijske prijevare, počinjenih na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak, kao voditelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji, od 2024. godine, koristeći svoj položaj te stručna znanja i iskustva, pogodovao određenim korisnicima u ostvarivanju potpora iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Prema dosad utvrđenim sumnjama, 61-godišnjak je prepravljao podatke o godini tretiranja tla, savjetovao korisnike pri podnošenju zahtjeva, podnosio prigovore u vezi ranije podnesenih zahtjeva te posredovao u kontaktima s osobama u Agenciji, kako bi određenim osobama omogućio isplatu potpora na koje nisu imale pravo. Za takvo postupanje, kako se sumnja, primao je novčanu naknadu ili obećanje dara.

U tom dijelu kriminalističkog istraživanja 61-godišnjak se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita, dok se 41-godišnja direktorica dioničkog društva s područja općine Novska, 42-godišnja nositeljica OPG-a sa sjedištem u Glini, 76-godišnji predsjednik uprave dioničkog društva iz Novske te 50-godišnji nositelj OPG-a sa sjedištem u Popovači sumnjiče za davanje mita i subvencijsku prijevaru.

Provedene dokazne radnje i kaznene prijave

U srijedu, 6. svibnja 2026. godine, na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu provedene su dokazne radnje pretrage na 30 lokacija na području više policijskih uprava. U provedbi je sudjelovalo oko 150 policijskih službenika, zagrebačke, sisačko-moslavačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke policijske uprave.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku dok su Uredu europskog javnog tužitelja podnesene kaznene prijave protiv ukupno 21 osobe zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela.