Jeckov: "Ponovna pojava afričke svinjske kuge propust je Ministarstva poljoprivrede"

Dragana Jeckov (SDSS) ukazala je u četvrtak na ponovnu pojavu afričke svinjske kuge, istaknuvši da to upozorava na postojanje propusta ili rupa u sustavu, dok je resornom ministru iz DP-a najvažnija "ružičasta, filtrirana medijska slika koju će objaviti na društvenim mrežama".

"Skrećem pažnju na ponovnu pojavu afričke svinjske kuge, koja se ovaj put pojavila u Nemetinu u Osječko-baranjskoj županiji. Naravno da zabrinjava povratak ove opasne zarazne bolesti kod svinja koja, uz zdravstvene, ima i dugoročne gospodarske posljedice u vidu povećane potrebe za uvozom. To, pak, rezultira povećanjem cijena svinjskog mesa i prerađevina, što je udar na džep naših građana", navela je Jeckov u četvrtak u iznošenju slobodnih stajališta.

Povratak afričke svinjske kuge, ističe, upozorava na postojanje propusta ili rupa u sustavu, a drugima ostavljam da tumače i daju nam nova blijeda opravdanja jesu li ovaj put opet nagrnuli zaraženi veprovi iz Srbije ili, pak, tajanstveni šverceri iz BiH sa zaraženim svinjama uzrokujući novu tzv. "čvarak-revoluciju 2.0", možda ovaj put u Nemetinu.

"Još se nismo oporavili ni od zadnje epizode u Osječko-baranjskoj županiji kada je na beljskoj farmi Sokolovac eutanazirano oko deset tisuća svinja, što je jedna od najvećih eutanazija svinja u našoj zemlji, po kojoj će trenutačni ministar iz Domovinskog pokreta ostati zapamćen. Nesumnjivo će ostati zapamćen jer je donio odluku o najmasovnijoj eutanaziji svinja u povijesti naše zemlje temeljem samo jedne jedine analize što cijeli proces čini dodatno suspektnim i traži propitivanje kako političke, tako i zapovjedne odgovornosti najodgovornijih u Ministarstvu poljoprivrede", ocijenila je zastupnica.

Navela je da je tijekom zime razgovarala s mladim svinjogojcima koji su nakon tih događaja na koljenima i opravdano su zabrinuti za svinjogojstvo i naš tradicionalni način uzgoja i obrade svinjskih proizvoda, kao i za svoj opstanak na selu.

To, dodaje, nikoga ne treba iznenaditi jer su sredstva Ministarstva poljoprivrede u nedavno usvojenom proračunu za 2026. godinu smanjeno za gotovo 20 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je poruka da su u ovom području očekivalo puno više, a da će se u budućnosti raspolagati s puno manje sredstava i nadam se da je tu poruku shvatio i trenutačni ministar (David Vlajčić).

Samodostatnost u svinjogojstvu i drugim poljoprivrednim sektorima ostaje samo naša pusta želja, jer domaća proizvodnja pokriva samo 50 posto potreba našeg tržišta zbog čega uvoz svinja iz godine u godinu bilježi značajan rast i dosegnuo je povijesne rekorde.

"Svinjogojci više nemaju vremena ni strpljenja za ministra kojem je najvažnija ružičasta, filtrirana medijska slika koju će objaviti na društvenim mrežama jer se afrička svinjska kuga ponovno pojavila", zaključila je Jeckov.