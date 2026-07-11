Jandroković komentirao Milanovićevu izjavu: "On je već puno stvari rekao pa..."

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u subotu u Cavtatu da je HDZ-u svejedno hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović izaći na izbore jer su oni pobijedili, kako je rekao, "kada je bio on i kada nije bio on".

Novinare je zanimalo vjeruje li izjavi predsjednika Republike Zorana Milanovića da se neće kandidirati na parlamentarnim izborima.

"A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao. Dakle, potpuno je irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može sto puta promijeniti", rekao je Jandroković novinarima prilikom obilaska radova na novoj zgradi Osnovne škole Cavtat.

Vezano za suradnju s koalicijskim partnerom DP-om rekao je da su HDZ i DP dvije različite stranke te ustvrdio da su zadovoljni suradnjom, navevši tome u prilog postignuti dogovor oko rezolucije o položaju Hrvata u BiH.

"Ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Kada postoje razlike, pregovaramo, dogovorimo ono što je u obostranom interesu. U ovom slučaju u interesu i Hrvata koji žive u BiH", rekao je Jandroković.

Ustvrdio je da suradnjom mogu biti zadovoljni i radit će na tome da ona bude još bolja.

Upitan vidi li budućnost u tom partnerstvu, kazao je da ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.