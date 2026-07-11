Jandroković komentirao Milanovićevu izjavu: "On je već puno stvari rekao pa..."

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u subotu u Cavtatu da je HDZ-u svejedno hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović izaći na izbore jer su oni pobijedili, kako je rekao, "kada je bio on i kada nije bio on".
"A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao. Dakle, potpuno je irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može sto puta promijeniti", rekao je Jandroković novinarima prilikom obilaska radova na novoj zgradi Osnovne škole Cavtat.
Vezano za suradnju s koalicijskim partnerom DP-om rekao je da su HDZ i DP dvije različite stranke te ustvrdio da su zadovoljni suradnjom, navevši tome u prilog postignuti dogovor oko rezolucije o položaju Hrvata u BiH.
"Ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Kada postoje razlike, pregovaramo, dogovorimo ono što je u obostranom interesu. U ovom slučaju u interesu i Hrvata koji žive u BiH", rekao je Jandroković.
Ustvrdio je da suradnjom mogu biti zadovoljni i radit će na tome da ona bude još bolja.
Upitan vidi li budućnost u tom partnerstvu, kazao je da ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.