Milanović otkrio planira li se kandidirati na parlamentarnim izborima: "Moja patriotska dužnost je..."

Iz Ankare, gdje sudjeluje na sastanku čelnika NATO-a, predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje o mogućoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.

Pritom se osvrnuo i na događaje iz 2024. godine te poslao jasnu poruku o svojim planovima.

Predsjednik je rekao da je nemoguće da se ponovno kandidira.

"Izbori će biti najkasnije za dvije godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. Ono 2024. godine je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i objašnjavati do smrti. Međutim, organizrano zločinačko grabstvo je to spriječilo, tzv. ustavni suci. Neki iz tog sastava. Ali, to ne mislim ponavljati", poručio je Milanović pa nastavio:

"Nakon toga sam se kandidarao za predsjednika, tražio sam franšizu hrvatskih građana i oni su mi je dali. Ja nemam pravo odstupiti. Što god ja mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. To je moja poslovna i patriotska dužnost. Moram dočekati ako mi Bog i priroda daju mandat na nogama do kraja... A ovaj posao će morati raditi netko drugi. Bez mene... Bez oduševljenja, molim", kazao je Milanović.