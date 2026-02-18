Hrebakov ultimatum Plenkoviću: "Dajemo mu rok od 30 dana"

U javnosti je odjeknula izjava "E, sad bi bilo dosta" predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka, člana vladajuće koalicije, kao reakcija na posljednje snimke DP-ovca i saborskog zastupnika većine Josipa Dabre i pjesme o grobnici od zlata u Madridu, gdje leži vođa svih Hrvata. Iako je Dabro to kasnije uporno demantirao, jasno je da je riječ o grobu Ante Pavelića.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je tada Hrebak.

"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije riječi – dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera, koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke, na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija, koja je prijeđena za nas liberale", rekao je Hrebak danas u razgovoru za N1.

"Glupi desničar Dabro"

Na pitanje znači li to da HSLS napušta vladajuću koaliciju, Hrebak je rekao kako njihova koalicija s HDZ-om traje već 10 godina te da su radili dobre stvari za Hrvatsku.

"Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije." Za Dabru nije birao riječi. "Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat."

"Crta je prijeđena", rekao je Hrebak. "Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti", rekao je Hrebak.

"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstance našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke", odlučno je poručio Hrebak i ponovio kako očekuje da se vrate na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti.

"Nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak. "I da HSLS-a nema, Dabro neće stati, to je problem vladajuće većine. Dabro je najslabija karika."

Hrebak je pojasnio i što točno znači resetiranje. "To znači okončanje pitanja Dabro. Mislim da je nemoguće da se Dabro ispriča. Ne vjerujem da će se promijeniti", zaključuje predsjednik HSLS-a, čija stranka s dvjema rukama u Saboru podržava vladajuću većinu.