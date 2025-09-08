Izraelski ministar dolazi kod Plenkovića, oštro reagirala Incijativa za Palestinu: "U uvjetima genocida ovo je - sudioništvo"

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Moshe Sa'ar utorak dolazi u službeni posjet Hrvatskoj. U Zagreb dolazi u sklopu posjeta regiji nakon što odradi sastanke u susjednoj Mađarskoj. U Banskim dvorima će ga primiti predsjednik Vlade Andrej Plenković gdje će se uoči razgovora upisati u Zlatnu knjigu.

Sa'ar dolazi u dvodnevni posjet Mađarskoj i Hrvatskoj, najavljeno je u nedjelju na stranicama izraelskog ministarstva. U Mađarskoj će se sastati s ministrom vanjskih poslova Péterom Szijjártóom.



U utorak će Sa'ar boraviti u Hrvatskoj, gdje će osim s premijerom Andrejem Plenkovićem, sastati i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, objavilo je izraelsko ministarstvo.

Sa'ar će također održati sastanak sa židovskom zajednicom u Zagrebu te posjetiti spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima.

U sklopu diplomatskog posjeta, najavljen je i sastanak s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i rumunjskom ministricom vanjskih poslova Oanom Țoiu.



Iz Inicijative za Palestinu osudili su dolazak Sa'ara u Hrvatsku kojeg su nazvali "pokušajem političkog dodvoravanja u vrijeme dok Izrael provodi genocid nad Palestincima, sustavno uništava Gazu te okupiranu Zapadnu obalu te provodi masovne ratne zločine nad palestinskim civilima".

"U trenutku kad međunarodna zajednica sve glasnije osuđuje kontinuirano kršenje ljudskih prava u Gazi i na Zapadnoj obali, kad se pred međunarodnim sudovima vode postupci protiv Izraela i njegovih dužnosnika zbog ratnih zločina i genocida, a pojedini izraelski dužnosnici u odgovornim državama proglašavaju personom non grata, smatramo da je dolazak visokog izraelskog dužnosnika u Hrvatsku neprihvatljiv i politički neodgovoran potez', istaknuli su iz Inicijative za slobodnu Palestinu.

Naglasili su da je izraelski ministar vanjskih poslova kao član Vlade Benjamina Netanyahua "izravno uključen u politiku genocida i dugotrajnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava" te upozoravaju kako "njegov posjet predstavlja normalizaciju i legitimaciju postupaka koji su prema nebrojenim izvještajima međunarodnih organizacija za ljudska prava i stručnjaka UN-a u suprotnosti s temeljnim vrijednostima za koje se Hrvatska deklarativno zalaže: mir, pravda i ljudska prava".

"U uvjetima genocida to nije diplomacija, nego sudioništvo", ističe se u reakciji Inicijative. Hrvatsku Vladu pozvali su na pridržavanje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida te ponovno traže prekid diplomatskih odnosa s Izraelom. Također, pozivaju i na sankcioniranje svih uključenih u genocid nad stanovništvom Palestine.

"Pozivamo sve građanke i građane koji se u bilo kojem svojstvu nađu u prilici da, u ime svih nas, prema svojim mogućnostima izraze neslaganje s posjetom ministra države koja vrši najokrutnije zločine nad civilima koje smo imali prilike vidjeti za naših života", poručeno je u objavi.