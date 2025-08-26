Mađarski ministar poludio zbog nafte, nije štedio ni Hrvatsku: "To vam je ta solidarnost"

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó izjavio je da je sigurnost opskrbe naftom u Mađarskoj ugrožena zbog sve češćih napada na naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu.

Szijjártó je u velikom intervju rekao da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio Mađarskoj da će Družba nastaviti biti meta ukrajinskih napada ako mađarska vlada ne podrži pristupanje Ukrajine Europskoj uniji.

"Oduvijek smo podržavali prijateljstvo Ukrajine i Mađarske, a Družba, što na ukrajinskom jeziku znači 'prijateljstvo', ovisi o stavu Mađarske", rekao je te dodao da je takav stav skandalozan.

Osim kroz Ukrajinu, nafta u Mađarsku stiže i putem Jadranskog naftovoda (Janaf), koji ide preko Hrvatske. Međutim, Szijjártó tvrdi da kapacitet Janaf nije dovoljan za opskrbu Mađarske i Slovačke, izvijestio je Magyar Nemzet.

"Ako isporuke Družbom postanu nemoguće, opskrba Mađarske i Slovačke također će postati nemoguća, ali ne iz političkih razloga, već zbog fizičke stvarnosti. Opskrba energijom nije političko ili ideološko pitanje i ne može se riješiti na konferenciji za novinare. Potrebna je cijev i nafta u njoj", poručio je ministar.

Ministar je optužio Hrvatsku da je, umjesto proširenja kapaciteta, peterostruko povećala tranzitne naknade, što je nazvao "ratnom premijom" i izrazom nedostatka europske solidarnosti. Također je rekao da Hrvati odbijaju suradnju dok god postoje poslovni sporovi s mađarskim kompanijama.

"Toliko o europskoj solidarnosti", napomenuo je mađarski ministar.

"Htjeli smo povećati kapacitet cjevovoda iz Hrvatske. Kad to nije učinjeno, obratili smo se Europskoj komisiji i rekli da je energetska sigurnost država članica EU-a europsko pitanje pa bi trebali intervenirati kod Hrvata da bi proširili kapacitet naftovoda", zaključio je.