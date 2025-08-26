Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"Skandalozan stav"

Mađarski ministar poludio zbog nafte, nije štedio ni Hrvatsku: "To vam je ta solidarnost"

Piše B. F. M. , 26. kolovoza 2025. @ 22:54 komentari
Péter Szijjártó, mađarski ministar vanjskih poslova
Péter Szijjártó, mađarski ministar vanjskih poslova Foto: Afp
Mađarski ministar vanjskih poslova zbog nafte nije poštedio ni Hrvatsku.
Najčitanije
  1. Pad vatrogasnog helikoptera u Francuskoj
    Pilot izgubio kontrolu

    Dramatična snimka pada: Vatrogasni helikopter srušio se u jezero dok je grabio vodu za gašenje
  2. Nediljko i Emilly Genda
    danas pjeva Cecu

    Nije samo Thompson: Evo zbog čega je Gendina kći zapravo izbačena s policijske akademije
  3. Frane Delić Cipa
    Frane Delić Cipa

    Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Mađarski ministar poludio zbog nafte, nije štedio ni Hrvatsku
"Skandalozan stav"
Mađarski ministar poludio zbog nafte, nije štedio ni Hrvatsku: "To vam je ta solidarnost"
Izrael objavio rezultate istrage o napadu na bolnicu: "Bila je to tragična nesreća"
Užas u Gazi
Objavljeni rezultati istrage o napadu u kojem je ubijeno 6 novinara: "Sve se dogodilo zbog kamere"
Zelenski otkrio gdje bi se mogao održati njegov sastanak s Putinom: "Stvari će biti maksimalno pripremljene"
Hoće li postići mir?
Zelenski otkrio gdje bi se mogao održati njegov sastanak s Putinom: "Stvari će biti maksimalno pripremljene"
Podignuta optužnica protiv Šegona i Kralja
OPTUŽBA ZA MITO
Mamić se oglasio o optužnici koju je pokrenuo, bijesan je: "Ja sam dosta časan i ponosan čovjek, ja drukere mrzim"
Kod Osijeka u prometnoj nesreći poginuo 31-godišnji motociklist
crni dan na cestama
Stravičan niz! Poginula tri motociklista, nova nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali
Jeste li znali? Ured UN-a napravio besplatnu igru u kojoj štitite ljude od katastrofe
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Ured UN-a napravio besplatnu igru u kojoj štitite ljude od katastrofe
Francuska: Vatrogasni helikopter srušio se dok je grabio vodu, pilot se uspio spasiti
Pilot izgubio kontrolu
Dramatična snimka pada: Vatrogasni helikopter srušio se u jezero dok je grabio vodu za gašenje
Emilly Genda crtala je na Policijskoj akademiji ušato U i provocirala kolegicu muslimanku
danas pjeva Cecu
Nije samo Thompson: Evo zbog čega je Gendina kći zapravo izbačena s policijske akademije
Kod Osijeka u prometnoj nesreći poginuo 31-godišnji motociklist
crni dan na cestama
Stravičan niz! Poginula tri motociklista, nova nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali
Preminuo splitski ugostitelj Frane Delić Cipa
Frane Delić Cipa
Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik
Što je uznemirilo građane u BiH? "Kao da je bager prošao kroz zgradu", "Ljuljnuo pajdo fino"
fantomska magnituda
Zbrka oko potresa koji je uznemirio susjede: "Kao da je bager prošao kroz zgradu", "Ljuljnuo pajdo fino"
Tajvan se priprema za kineski napad, ali njegov narod ne misli da će rat uskoro izbiti
DESETLJEĆA NAPETOSTI
Ova zemlja priprema se za rat, zna se i gdje bi je moćna sila prvo mogla napasti: "Nakon što se dogodila Ukrajina, počeo sam vjerovati..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Neredi u švicarskom gradu Lausanne zbog smrti tinejdžera u policijskoj potjeri
nakon pogibije tinejdžera
VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
Preminuo splitski ugostitelj Frane Delić Cipa
Frane Delić Cipa
Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik
Francuska: Vatrogasni helikopter srušio se dok je grabio vodu, pilot se uspio spasiti
Pilot izgubio kontrolu
Dramatična snimka pada: Vatrogasni helikopter srušio se u jezero dok je grabio vodu za gašenje
show
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Selena Gomez navodno je imala djevojačku u Meksiku na luksuznoj jahti
fotke obišle svijet
Je li to bila djevojačka večer? Fotke zabave na luksuznoj jahti potaknule šuškanja
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Pazite!
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
zabava
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Zanimljivo
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Snalažljivo
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Ozbiljne posljedice
Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Stiže veliko pojačanje u Ukrajinu - Amerikanci šalju više od 3300 projektila ERAM kupljenih europskim novcem
Značajna udarna moć
Stiže veliko pojačanje u Ukrajinu - Amerikanci šalju više od 3300 projektila ERAM kupljenih europskim novcem
sport
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Ne puštaju ga
Loše vijesti za Martina Baturinu: Talijani odbili 70 milijuna eura iz Londona
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
"ON JE NAJBOLJI"
Srpskog izbornika pitali tko je najbolji kojeg je trenirao: "Mislio sam da je to Kukoč pa Bodiroga, ali..."
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
tv
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
LEYLA
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
Daleki grad: Pokušava shvatiti kakav život to on vodi, a i ona zajedno s njim
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pokušava shvatiti kakav život to on vodi, a i ona zajedno s njim
Zlatni kavez: Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
ZLATNI KAVEZ
Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
putovanja
Tjedni jelovnik ostaci iz hladnjaka 25.8. do 31.8.2025.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade kada treba "počistiti" ostatke iz hladnjaka
Iznad rijeke: Kuća stvorena za uživanje i dugi oproštaj od ljeta
Između Rijeke i Zagreba
Iznad rijeke: Kuća stvorena za uživanje i dugi oproštaj od ljeta
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
novac
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Veliki konkurent Coca-Cole i Nestlea za 16 milijardi dolara kupuje nizozemskog diva u čijem je vlasništvu i Jacobs
Velika akvizicija
Veliki konkurent Coca-Cole i Nestlea za 16 milijardi dolara kupuje nizozemskog diva u čijem je vlasništvu i Jacobs
lifestyle
Rasprava o kombinaciji 12-godišnje North West
"OVO JE IPAK PREVIŠE"
Burna rasprava: Roditelji, je li ovo primjereno izdanje za 12-godišnju North West?
Recept za liker od smokve
Najbolji recept
Dijelimo s vama jednostavni recept za liker od smokve, ne morate čekati tjednima
Hit manikure za jesen 2025.
DIVNE OPCIJE
Jedna ljepša od druge: Pet manikura koje ćemo sigurno nositi ovu jesen
sve
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Zanimljivo
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene