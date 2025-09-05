Plenković nazvao smiješnima izjave Ane Brnabić: "Ne zazivam građanski rat u Srbiji, samo hladno opisujem"

Premijer Andrej Plenković u petak je smiješnima nazvao tvrdnje predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić da Hrvatska zaziva građanski rat u Srbiji.

Plenković je u ponedjeljak na Bledskom strateškom forumu sudjelovao na panelu o izgledima da će države kandidatkinje i Europska unija do 2030. biti spremne za proširenje. Izrazio je skepticizam u to zbog složenosti aktualne političke situacije, od blokade europskog puta Sjeverne Makedonije i prijetnji odcjepljenjem iz Bosne i Hercegovine, do situacije u Srbiji "koja je na rubu građanskog rata”.

"Nemojte misliti da zagovaram takav scenarij, samo hladno opisujem", naglasio je premijer poslije panela, što nije spriječilo predsjednicu Narodne skupštine Srbije Anu Brnabić, jednu od najbližih suradnica srbijanskog predsjednika, da na platformi X optuži Hrvatsku da "ne želi Aleksandra Vučića na čelu Srbije" i da "želi i ulaže" u građanski rat u Srbiji.

"Što je babi milo, to joj se i snilo", komentirao je to pak iz Pekinga sam Vučić, koji često primjedbe i izjave koje mu ne idu u prilog tumači kao ljubomoru što je Srbija "nikad jača" i osobnim napadima na njega.

To da Hrvatska "priželjkuje loš scenarij Srbiji je stvarno smiješno", rekao je Plenković u petak u Virovitici.

Ponovio je da Hrvatska ne želi građanski rat u Srbiji već "obrnuto", no da on ima "poprilično neposredna saznanja o tome što se događa u hrvatskom susjedstvu" te da situacija s prosvjedima koji u Srbiji traju već dvije godine "nije uobičajena".

Hrvatska promatra tamošnju situaciju kao "zainteresiran, pa i zabrinut susjed", rekao je Plenković.

Odbacio je tvrdnju da su njegovi komentari "miješanje u unutarnje stvari" Srbije.

"Koja je korist da kažem da je sve super i fantastično?".

Neće biti hrvatskih vojnika u Ukrajini

Dan nakon virtualnog sastanka 'koalicije voljnih', nakon kojeg je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio da je 26 država spremno poslati svoje vojnike na ukrajinski teritorij u slučaju primirja, Plenković je ponovio da Hrvatska tamo neće slati svoje trupe. Isto je ranije u petak naglasio i ministar obrane Ivan Anušić.

"Pozicija vlade jasna je godinama, no predsjednik Zoran Milanović i drugi akteri dvije godine govori nešto što nije istina, a mediji to nekritički prenose i javnosti plasiraju lažne dileme", smatra Plenković.

Premijer je rekao da slanje vojnika nije jedini način na koji se može pomoći Ukrajini, pa je naveo Italiju i Poljsku koje su također odbacile slanje svojih trupa, "no kod kojih nema tih lažnih dilema kao u Hrvatskoj jer ih nitko ne forsira".

Komentirajući izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da će oni koji pošalju vojnike u Ukrajinu biti legitimna meta Rusije, Plenković je podsjetio da će koalicija voljnih slati snage tek u slučaju primirja.

Premijer je rekao kako to pokazuje "potpuno različite optike – onih koji žele mir i onih koji su spremni nastaviti ratnu politiku i osvajačku agresiju".

Putinova izjava na najbolji mogući način "pokazuje zašto je sigurnost Ukrajine važna za cijelu Europu", zaključio je premijer.