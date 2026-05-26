Mještani na nogama zbog graničnog prijelaza: "Bit će kasno kad nečije dijete strada"

Mještani Pašinog Potoka i drugih sela u općini Cetingrad okupili su se u utorak na autobusnoj stanici u svom mjestu te izrazili negodovanje namjerom da se granični prijelaz s Bosnom i Hercegovinom, namijenjen lokalnom stanovništvu, pretvori od ponedjeljka u međunarodni.

Poručili su da su za tu namjeru saznali tek prije desetak dana iz medija i da ih nitko nije konzultirao s time u vezi te da će međunarodni granični prijelaz narušiti kvalitetu života i ugroziti sigurnost, ponajprije školske djece.

Naveli su da je prije tridesetak dana obnovljena županijska cesta kroz njihovo mjesto i da su tek naknadno shvatili da je to učinjeno zbog namjere da se promijeni status i kapacitet graničnog prijelaza.

Upozorili su da je promet prema Velikoj Kladuši intenzivan i da se nerijetko vozi brzo i riskantno. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašin Potok Davor Samardžija je rekao da je mještanima "sve to teško palo".

"Imamo miran život bez kolona, no to će se za koji dan promijeniti, a policija će nas kažnjavati, ako ćemo pretjecati kolone", rekao je Samardžija Hini.

Predrag Matić je upozorio da se neće moći pristupati životinjama i njivama s druge strane i da strahuju za sigurnost.

"Plašimo se ponavljanja slučaja kao na Turnju kada je poginulo dijete. Pozivamo policiju, Županiju karlovačku i ostale da to analiziraju i naprave studiju. Bit će kasno kad nečije dijete strada kao na Turnju, pa će se onda provoditi analize. Zar nije bolje to sada uraditi dok još imamo vremena?", upitao je.

Mještani su naglasili da će to biti treći međunarodni granični prijelaz u radijusu od 15-ak kilometara – Maljevac, Pašin Potok i Bogovolja, a da je alternativa Pašinom Potoku granični prijelaz Gejkovac koji "nikako da proradi", a na slabije je naseljenom mjestu.

Mještanka Adrijana Stjepić rekla je da - u slučaju da Pašin Potok dobije međunarodni granični prijelaz - ni policija niti druge službe tu ne bi mogle funkcionirati. "Ceste nisu kapacitirane za toliki promet, nema nogostupa i djeca se ne mogu sigurno kretati", dodala je.

Tik uz granični prijelaz je kuća Gorana Žalca koji je rekao da će morati pretjecati kolonu vozila ne bi li stigao do svoje kuće i tako svakoga dana riskirati kaznu.

"Nema teoretske šanse da moja supruga koja radi do 22 sata kući stigne do dva ujutro", dodao je.

Marko Medved je ustvrdio da su mještani već "kažnjeni na svaki način", a da je zadnje upravo prenamjena graničnog prijelaza. Ipak, izrazio je uvjerenje da ih potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je porijeklom iz tog kraja, "nikad neće izdati".

Mještani su najavili peticije i blokade prometnica.