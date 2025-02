U unutrašnjosti je pretežno oblačno diljem zemlje uz mjestimice slab snijeg, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U drugom dijelu dana slijedi razvedravanje sa sjevera.

Na Jadranu je pretežno sunčano, no jutro u Dalmaciji oblačnije, prognoza je Državnoga hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu od 7 na sjeveru do 13 Celzijevih stupnjeva na jugu Dalmacije.

Izdana upozorenja zbog niskih temperatura

Za utorak je izdano upozorenje za ekstremno niske temperature za zagrebačku, karlovačku i osječku regiju.

Većinom će biti stabilno i sunčano vrijeme, ali s jakom burom, pod Velebitom s olujnim udarima. Izdano je crveno upozorenje za jak vjetar.

Upozorenje DHMZ-a za utorak Foto: DHMZ

I u srijedu će jutra biti vrlo hladna i do desetak stupnjeva ispod nule u gorskim predjelima.

Za osječku, karlovačku, gospićku i zagrebačku izdano je upozorenje za niske temprature.

Upozorenje DHMZ-a za srijedu Foto: DHMZ

Također, u srijedu podno Velebita još može biti olujnih udara, dok će u četvrtak duž većeg dijela Jadrana puhati uglavnom umjeren sjeverozapadnjak.

Slijedi postupno zatopljenje

U drugoj polovici tjedna očekuje se postupno zatopljenje, dok se za vikend očekuju temperature veće od 10 Celzijevih stupnjeva.

