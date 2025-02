Ivana Petrović za Dnevnik Nove TV o pozadini skupa u Münchenu: "EU bi odmah bila partner u pregovorima o Ukrajini da je ovo učinila"

Okončana je sigurnosna konferencija u Münchenu kojoj su nazočili predsjednici, premijeri i drugi visoki izaslanici.

"Zaključaka je mnogo, ali bez konkretnih zaključaka. Nije se čulo ono što se očekivalo, a to je američki plan, mirovni plan za rješenje rata u Ukrajini, konkretan, strukturian, s razrađenim točkama. To ovog puta nismo čuli što znači da on još zapravo nije ni definiran", rekla Ivana Petrović.

"Jasno je da Amerikanci, i politički i obavještajno, na čelu s predsjednikom Trumpom i njegovom strategijom nepredvidljivosti koja, karikiram sutra se može naći s Putinom, a prekosutra reći da će ga napasti, ne drže sva jaja u istoj košari i time testiraju granice svojih sjeveroatlantskih partnera. Sljedeće, predsjednik Zelenski je smanjio svoj ton zahtijevanja, tako bih to nazvala, što smo slušali posljednje tri godine, i shvatio da se mora osloniti na sebe, pa će Ukrajina sama napraviti plan sigurnosnih jamstava u zamjenu za članstvo u NATO-u u koje vjerojatno neće ući nikad", objasnila je Petrović.

Zaključila je i da je Europsku uniju probudio jedan govor.

"Na Europsku uniju je govor američkog potpredsjednika Vancea djelovao ljekovito. Odjednom su se probudili i shvatili da su mandat predsjednika Trumpa trebali dočekati sa svojim vlastitim mirovnim planom za Ukrajinu, sustavno napravljenim i dobro razrađenim, kako bi prošao u svim nacionalnim parlamentima zemalja članica. U tom slučaju bili bi odmah partneri i osigurali bi svoju sigurnost i stabilnost vlastite sigurnosne arhitekture u EU, ali to nije napravljeno", kazala je Petrović te analizirala pozicije.

Istaknula je da se stvara jaz između EK, EAS-a i vanjske službe EU i samih zemalja članica, dok, kaže Petrović, jaz dodatno produbljuje francuski predsjednik Macron sa svojim ''hirom''.

"On je za ponedjeljak pozvao predstavnike šest članica i Velike Britanije na hitan sastanak o Trumpu i Ukrajini. Stvarno nije jasno što se može tu napraviti za par dana, a i druge zemlje članice bi imale na tu temu što kazati", naglasila je Petrović navodeći kao primjer Rumunjsku i Hrvatsku.

Ovog trenutka ne možemo ništa konkretno očekivati što se tiče Europske unije.

"Sastanak između Trumpa i Putina, koji bi se navodno trebao dogoditi idućeg tjedna u Saudijskoj Arabiji, je tek početak, platforma jednog dugog procesa. Ključno pitanje jer je li prekid vatre koji se želi postići zapravo zamrznuti konflikt što znači poraz Ukrajine i mogući novi rat za par godina prije svega u Europi, ili je to početak jednog dugog napornog diplomatskog procesa u kojem bi sudjelovala i EU i SAD i kojeg bi mogla okončati tek sljedeća generacija političara", zaključila je Ivana Petrović.

