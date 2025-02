Dan započinju u mekanom kutu: "Ovdje stvaraju pozitivnu sliku o sebi"

Đaci 1. B razreda škole Vjenceslava Novaka iz Zagreba u dan kreću slažući mekani kut u učionici. Prostirke, jastuci i želja za povezivanjem. S učiteljicom Bojanom dijele svoje brige, emocije, ali i uče o sebi i drugima.

Poboljšanje mentalnog zdravlja djece te lakše savladavanje školskih zadataka ideja je ove akcije koju učitelji priređuju svojim školarcima. Jedan od motiva je briga za njihovu psihičku dobrobit.

"Veliki pritisci su na današnju djecu s obzirom da svi očekuju da će biti odlikaši i da će uspjeti u životu i imati dobre poslove i dobro zarađivati. Ali djeca su mala i ne mogu se nositi sa takvim unaprijed već iskazanim nekakvim elementima. Mi dosta razgovaramo u tom mekanom kutku. Oni ovdje stvaraju pozitivnu sliku o sebi, upoznaju se, povezuju što je bitno za jednu zdravu zajednicu, objašnjava učiteljica Bojana Habjanec.

Stručnjaci inače upozoravaju na loše mentalno zdravlje djece koja se sve ranije susreću s anksioznim i depresivnim poremećajima. Dio problema leži i u pritiscima koje roditelji na njih stavljaju, a vežu se uz uspjeh.

"Puno je očekivanja koja se stavljaju na leđa djece bez da ih se zapravo dovoljno osnaži da ta očekivanja. I onda pod teretom tih silnih očekivanja djeca se izgube. Mi kao društvo pošaljemo poruku da je okej biti prosječan, da je okej biti izvanredan u jednom području u kojem to želimo biti, ali bez da nam to stvara stres i bez da smo pod jako velikim pritiskom zbog toga i da pustimo djecu da samo budu", kaže psiholog Danijel Milošević.

Hvalevrijednu kampanju inicirao je Marko Ferek, aktivist koji se inače bavi osvještavanjem problema ADHD-a te se zalaže za bolje uvjete školovanja djece u Hrvatskoj.

"Ja sam imao jako puno problema tijekom školovanja i školovanje je bio najteži dio mog života jer sam imao jako puno problema s koncentracijom. Iz mog iskustva proizlaze ove ideje o izazovima da se nekako školovanje učini lakšim, ne lakšim već da se stvori okruženje gdje djeca mogu više učiti i imati više samopouzdanja", kaže Ferek.

Putuje i radi svijetom kao digitalni nomad te financira školama prostirke za mekani kut. Njegova akcija se proširila Hrvatskom, a u njoj sudjeluje 15-tak osnovnih škola.

Kada osvijestimo probleme s kojima se u odrastanju susreću, već smo na korak do rješenja. Uz podršku roditelja i učitelja djeci je zasigurno lakše i vodi ih do cilja, a on je prije svega – biti sretan.

